Ямальцев предупредили об опасности интернета

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Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
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ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
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Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
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Ямальцев предупредили об опасности интернета

Общество
Ямальцев предупредили об опасности интернета
pixabay.com  /  tookapic

Салехард, 21 мая. Следственное управление СК РФ по ЯНАО предупредило россиян об опасностях, подстерегающих их в Сети.

Важно понимать, что информацию, размещенную в Сети, могут использовать третьи лица, в том числе мошенники. Детям и пожилым людям особенно следует придерживаться правил безопасности. Родителям рекомендуется предусмотреть наличие специальных фильтров на компьютере, блокирующих доступ к сомнительным данным.

Если взрослые заметили, что сын или дочь как-то странно себя ведут, нужно обратиться к психологу или в правоохранительные органы, отмечает «Ямал-Регион». К тому же при пользовании Сетью стоит помнить, что некоторый контент может оказаться платным.

IT-специалист Дмитрий Галов рассказал, как защитить сеть Wi-Fi от подключений со стороны соседей. Нужно создать перечень средств, которым разрешен доступ к интернету. К тому же следует использовать более надежный протокол безопасности с шифрованием WPA2.

безопасность ямал интернет
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