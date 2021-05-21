Ямальцев предупредили об опасности интернета

Салехард, 21 мая. Следственное управление СК РФ по ЯНАО предупредило россиян об опасностях, подстерегающих их в Сети.

Важно понимать, что информацию, размещенную в Сети, могут использовать третьи лица, в том числе мошенники. Детям и пожилым людям особенно следует придерживаться правил безопасности. Родителям рекомендуется предусмотреть наличие специальных фильтров на компьютере, блокирующих доступ к сомнительным данным.

Если взрослые заметили, что сын или дочь как-то странно себя ведут, нужно обратиться к психологу или в правоохранительные органы, отмечает «Ямал-Регион». К тому же при пользовании Сетью стоит помнить, что некоторый контент может оказаться платным.

IT-специалист Дмитрий Галов рассказал, как защитить сеть Wi-Fi от подключений со стороны соседей. Нужно создать перечень средств, которым разрешен доступ к интернету. К тому же следует использовать более надежный протокол безопасности с шифрованием WPA2.