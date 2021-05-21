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Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
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Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
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Шоу-бизнес
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21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
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20:59
Экономика
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Ужесточение требований к ипотечному кредитованию анонсировал Банк России

Экономика
Ужесточение требований к ипотечному кредитованию анонсировал Банк России
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 21 мая. Банк России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам, первоначальный взнос по которым ниже 20%.

Такие меры запланированы Центробанком с 1 августа 2021 года. Регулятор объяснил это тем, что доля кредитов с низким первоначальным взносом увеличилась с 25% до 45% в начале года. Помимо этого, повышенные требования могут быть введены и для других категорий займов, сообщает РБК.

«Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом», — объяснили в Центробанке.

ЦБ говорит о чрезмерной уязвимости банков к возможным шокам из-за роста задолженности по ипотечному кредитному портфелю. Причиной сложившейся ситуации называют программу льготной ипотеки.

Регулятор последовательно ищет способы снизить кредитную нагрузку на граждан России.

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Все новости / Экономика / Ужесточение требований к ипотечному кредитованию анонсировал Банк России
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