Ужесточение требований к ипотечному кредитованию анонсировал Банк России

Москва, 21 мая. Банк России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным займам, первоначальный взнос по которым ниже 20%.

Такие меры запланированы Центробанком с 1 августа 2021 года. Регулятор объяснил это тем, что доля кредитов с низким первоначальным взносом увеличилась с 25% до 45% в начале года. Помимо этого, повышенные требования могут быть введены и для других категорий займов, сообщает РБК.

«Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом», — объяснили в Центробанке.

ЦБ говорит о чрезмерной уязвимости банков к возможным шокам из-за роста задолженности по ипотечному кредитному портфелю. Причиной сложившейся ситуации называют программу льготной ипотеки.

Регулятор последовательно ищет способы снизить кредитную нагрузку на граждан России.