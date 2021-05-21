«Котокультурная перепись» стартовала в России

Москва, 21 мая. Презентация животных, живущих в театрах, библиотеках и музеях, состоится в России. В России стартовала «котокультурная перепись».

Соответствующая идея появилась в центре Санкт-Петербурга — в Государственном Эрмитаже. Музей знаменит своими пушистыми охранниками. Один из них стал официальным оракулом Евро-2020 и Мундиаля. В Зимнем дворце кота называют Ахиллом.

Владельцы служебных котов уже заявили о своем желании стать участниками переписи, которая по совместительству является конкурсом. Самого образованного и воспитанного питомца выберут по аккаунтам в социальных сетях и видеооткрыткам. Победитель получит награду и обретет всероссийскую известность. Организаторы также намерены создать карту «котокультурных» мест.

Конкурсы для животных проходят во многих городах России. Питомец по кличке Жорик стал победителем «Главного котика Омска» благодаря своей любви к тюльпанам. Пушистого зверька наградили почти двумя килограммами корма.