Москва, 21 мая. Россия оптимально распределяет траты на оборонный бюджет. США не могут добиться такого же результата, заметил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Ряд стран опережают Россию по финансовым вложениям в военную сферу. Список традиционно возглавляют США. Россия демонстрирует свой отказ от милитаризации экономики. В то же время РФ смогла добиться превосходства в плане современных вооружений. Такой результат стал возможен благодаря серьезной промышленности, оставшейся со времен СССР, подчеркнул Баранец.

«Огромные военные бюджеты совсем не определяют уровень военно-технического прогресса государства. И пример тому – Соединенные Штаты и страны коллективного Запада», — заметил он.

Преимущество в оружии зависит от ученых и инженеров, передает слова Баранца ФБА «Экономика сегодня». Россия готовится принять на вооружение продвинутый танк Т-14 «Армата», установку противовоздушной обороны С-500 «Прометей», применяет самую малошумную субмарину в мире «Лада», ракетные комплексы «Авангард» и «Искандер». В то же время на их разработку не были потрачены колоссальные деньги, что демонстрирует удачную оборонную программу России.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил о значительном прогрессе в развитии Вооруженных сил РФ. Также Шойгу объявил о серийном производстве боевых роботов с искусственным интеллектом, передает «Царьград».