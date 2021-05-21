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21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
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Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
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Россиянам озвучили три ключевых правила безопасного хранения криптовалюты

Экономика
Россиянам озвучили три ключевых правила безопасного хранения криптовалюты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 мая. Чего не стоит делать при хранении виртуальных монет и как обеспечивается максимальная сохранность активов, рассказали эксперты.

Для аккаунта на криптобиржах и криптовалютных сервисах не стоит использовать общий почтовый аккаунт, применяемый для личных целей. Правильнее зарегистрировать отдельную почту для проведения транзакций с цифровыми монетами. Аналогичный совет относительно номера телефона. При работе с активами в браузере стоит активировать защищенный режим, не записывающий куки, кэш и другую системную информацию, пишет РБК.

Как при инвестировании в криптовалюту, так и при ее хранении лучше распределять активы. Не стоит хранить на криптобиржах большие суммы, потому что всегда присутствует риск ее взлома. В случае покупки цифровых монет на долгосрочную перспективу их лучше хранить на холодном (аппаратном) кошельке.

При работе с таким кошельком важно обезопасить средства, сохранив в защищенном месте seed-фразу — набор из слов для восстановления доступа.

Накануне в соцсети Twitter было опубликовано максимальное число твитов с упоминанием биткоина — 232,7 тысячи.

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Все новости / Экономика / Россиянам озвучили три ключевых правила безопасного хранения криптовалюты
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