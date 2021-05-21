Россиянам озвучили три ключевых правила безопасного хранения криптовалюты

Москва, 21 мая. Чего не стоит делать при хранении виртуальных монет и как обеспечивается максимальная сохранность активов, рассказали эксперты.

Для аккаунта на криптобиржах и криптовалютных сервисах не стоит использовать общий почтовый аккаунт, применяемый для личных целей. Правильнее зарегистрировать отдельную почту для проведения транзакций с цифровыми монетами. Аналогичный совет относительно номера телефона. При работе с активами в браузере стоит активировать защищенный режим, не записывающий куки, кэш и другую системную информацию, пишет РБК.

Как при инвестировании в криптовалюту, так и при ее хранении лучше распределять активы. Не стоит хранить на криптобиржах большие суммы, потому что всегда присутствует риск ее взлома. В случае покупки цифровых монет на долгосрочную перспективу их лучше хранить на холодном (аппаратном) кошельке.

При работе с таким кошельком важно обезопасить средства, сохранив в защищенном месте seed-фразу — набор из слов для восстановления доступа.

Накануне в соцсети Twitter было опубликовано максимальное число твитов с упоминанием биткоина — 232,7 тысячи.