Жириновский назвал страны, которые следует включить в черный список России

Москва, 21 мая. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости расширения перечня недружественных к России стран. Политик предложил включить в список Польшу, Грузию и Украину.

Необходимо ввести ограничительные меры в отношении конкретных лиц, уточнил лидер партии в беседе с журналистами российских СМИ. В список должны войти те, кто выступает с клеветническими заявлениями в адрес Москвы, уверен Жириновский. Кроме того, он выступил против аренды Соединенными Штатами Америки Спасо-хауса в столице РФ.

В настоящий момент в черный список входят США и Чехия. Формирование перечня стало ответом на антироссийские действия Вашингтона и Праги.

Ранее МИД РФ сообщил, что иностранные государства могут оказаться в этом списке из-за неподобающего отношения к советским памятникам.