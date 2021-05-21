Карантин по бешенству животных сохранили в нескольких районах Кировской области

Киров, 21 мая. Жителей пяти районов Кировской области предупредили, что в регионе сохраняется неблагоприятная обстановка по бешенству животных.

Карантин продолжает действовать в Арбажском, Вятскополянском, Белохолуницком, Малмыжском и Кумёнском районах. В Уржумском регионе ограничительные мероприятия по бешенству животных отменили 17 мая. В середине января там поймали енотовидную собаку, зараженную опасной инфекцией, пишет «Свойкировс.рф».

Переносчиками бешенства могут оказаться даже ежики, поэтому человеку не рекомендуется взаимодействовать с дикими животными, предупредила специалист Всемирного фонда природы Наталья Дронова в комментарии Федеральному агентству новостей.