Бастрыкин встретился с кадетами-казаками в ходе поездки по Краснодарскому краю

Краснодар, 21 мая. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в Краснодарский край и провел встречу с воспитанниками кадетского корпуса.

Посещение Бастрыкиным кадетского корпуса в городе Кропоткин прошло в теплой и доверительной атмосфере. Его воспитанники участвуют в программе «Юный следопыт», приобретая навыки в области криминалистики и следственного дела.

«Нам сегодня очень важна работа, направленная на патриотическое, нравственное, духовное воспитание молодежи, особенно здесь, в Краснодарском крае», — заявил глава СК РФ на встрече с кадетами-казаками.

Он подчеркнул, что Кубань всегда занимала особое, ответственное место при защите Отечества, и предложил всегда помнить об этом. Также Бастрыкин открыл мемориальный комплекс в селе Новомихайловское, возведенный в честь героев Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что руководитель Следственного комитета РФ провел оперативное совещание в режиме видеоконференции.