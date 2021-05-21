Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира

Историю трех жительниц Донбасса, которые вошли в танковый экипаж, покажут в Русских домах мира. Договор с кинокомпанией «Лугафильм» подписали в пятницу в Россотрудничестве.

Эта героическая история повествует о том, как люди объединились, чтобы дать отпор боевикам, агрессорам. Судьбы героинь списаны с реального женского танкового экипажа, который принимал участие в боевых действиях и по-прежнему несет свой боевой пост в рядах армии Луганской Народной Республики.

«Поскольку мы видим, какая остервенелая ведется пропаганда, в том числе украинскими властями, в Европе и во всем мире, с невероятной и дикой ложью о том, что происходит на Донбассе, нам хотелось рассказать эту историю так, <...> чтобы добиться понимания у зарубежной аудитории того, что там происходит», — поделился руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Кинематограф является той самой «мягкой силой», с помощью которой можно объяснить людям, что происходит.

«На той стороне украинская пропаганда сделала уже около пяти полнометражных фильмов, поэтому это наш первый мощный им ответ. Мы надеемся, что он будет удачным», — рассказал Роман Разум.

Руководитель киностудии «Лугафильм», который находится на передовой военных действий, также отметил, что до сих пор еще никто не делал полнометражных художественных фильмов о войне в Донбассе, а также выразил надежду на выход ленты в прокат в России.

Создатели фильма хотят напомнить зрителям, что в Донбассе до сих пор идут бомбардировки, а на передовой продолжают погибать люди. И «Ополченочка» — картина, посвященная не политике и кровавому месиву, которое устроили бандеровцы, а героизму и отваге мужественного народа Донбасса.