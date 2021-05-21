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21 мая 22:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
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Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира

ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира

Историю трех жительниц Донбасса, которые вошли в танковый экипаж, покажут в Русских домах мира. Договор с кинокомпанией «Лугафильм» подписали в пятницу в Россотрудничестве.

Эта героическая история повествует о том, как люди объединились, чтобы дать отпор боевикам, агрессорам. Судьбы героинь списаны с реального женского танкового экипажа, который принимал участие в боевых действиях и по-прежнему несет свой боевой пост в рядах армии Луганской Народной Республики.

«Поскольку мы видим, какая остервенелая ведется пропаганда, в том числе украинскими властями, в Европе и во всем мире, с невероятной и дикой ложью о том, что происходит на Донбассе, нам хотелось рассказать эту историю так, <...> чтобы добиться понимания у зарубежной аудитории того, что там происходит», — поделился руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Кинематограф является той самой «мягкой силой», с помощью которой можно объяснить людям, что происходит.

«На той стороне украинская пропаганда сделала уже около пяти полнометражных фильмов, поэтому это наш первый мощный им ответ. Мы надеемся, что он будет удачным», — рассказал Роман Разум.

Руководитель киностудии «Лугафильм», который находится на передовой военных действий, также отметил, что до сих пор еще никто не делал полнометражных художественных фильмов о войне в Донбассе, а также выразил надежду на выход ленты в прокат в России.

Создатели фильма хотят напомнить зрителям, что в Донбассе до сих пор идут бомбардировки, а на передовой продолжают погибать люди. И «Ополченочка» — картина, посвященная не политике и кровавому месиву, которое устроили бандеровцы, а героизму и отваге мужественного народа Донбасса.

донбасс евгений примаков фильм россотрудничество кинематограф ополченочка роман разум лугафильм
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Все новости / ФАН-ТВ / Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
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