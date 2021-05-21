В Евросоюзе задумались, как наладить отношения с Россией

Брюссель, 21 мая. Евросоюз (ЕС) настроен на стабилизацию отношений с Россией, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи лидеров стран.

Европа хотела бы наладить отношения с Москвой, поэтому в ЕС будут разрабатывать определенную стратегию, которая поможет Брюсселю исправить ситуацию.

«Мы хотим стабильных отношений с Россией. Как этого добиться — будем обсуждать», — сказал высокопоставленный представитель Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в ЕС попросили Россию отказаться от ведения списка недружественных стран, так как Брюссель намерен избежать дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Евросоюзом.