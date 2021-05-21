Отельеров предупредили о неправомерности односторонней отмены брони

Москва, 21 мая. Завышенные отельерами цены на размещение не соответствуют качеству предоставляемых услуг. Об этом заявила профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Ранее Федеральная антимонопольная служба, Ростуризм и Роспотребнадзор предостерегли российские гостиницы и туроператоров от односторонней отмены бронирований гостиничных номеров и туров. В заявлении ведомств отмечается, что подобные действия являются нарушением законодательства и могут повлечь за собой гражданско-правовую и административную ответственность, передает «Экономика сегодня».

«От отмены бронирований особенно страдают операторы, работающие с отельером на условиях комитмента, для которого характерна полная либо частичная предоплата. Отельеры решили, что им выгоднее продать размещение клиенту напрямую, без уплаты комиссии оператору, либо перенести деньги туристических компаний на другой период», — пояснила Дехтярь.

Она также добавила, что подобные действия подрывают положение туроператоров, которым приходится объяснять туристам, почему отель увеличил стоимость ранее оплаченных услуг. Дехтярь выразила уверенность, что принятие постановления о регуляции цен позволит навести порядок в гостиничной отрасли, как это было сделано в 2014 году во время Олимпиады в Сочи.

Ранее сообщалось о пробках в Крыму, возникших из-за наплыва туристов. Лишь 35% путешественников прилетают на отдых самолетом, большая часть приезжает на личном транспорте.