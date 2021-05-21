Юрист напомнил о важности договора при условии сдачи животного в ветклинику

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21 мая 21:23
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21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
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Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
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Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
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Юрист напомнил о важности договора при условии сдачи животного в ветклинику

Общество
Юрист напомнил о важности договора при условии сдачи животного в ветклинику
pixabay.com

Москва, 21 мая. Объяснение, как без проблем оставить животное в ветеринарной клинике, дала юрист, президент Фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина.

Специалист прокомментировала ситуацию, когда жительница Крыма отсудила у частной ветклиники 400 тыс. рублей за потерю питомца. Она напомнила, что сотрудники учреждения должны хранить и отвечать за сохранность животных в соответствии с главами 47 и 38 Гражданского кодекса РФ о хранении.

«Факт передачи животного должен быть отражен либо в квитанции, либо в расписке. Не надо подмахивать сразу документы, которые дают вам в клинике, лучше внимательно прочитать их», — объяснила юрист важность договора в комментарии «Радио 1».

В обязанности ветеринаров входит обеспечение вакцинации животных, их лечение. Внимание на это обратил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

животные юрист ветклиники
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