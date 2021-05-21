Юрист напомнил о важности договора при условии сдачи животного в ветклинику

Москва, 21 мая. Объяснение, как без проблем оставить животное в ветеринарной клинике, дала юрист, президент Фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина.

Специалист прокомментировала ситуацию, когда жительница Крыма отсудила у частной ветклиники 400 тыс. рублей за потерю питомца. Она напомнила, что сотрудники учреждения должны хранить и отвечать за сохранность животных в соответствии с главами 47 и 38 Гражданского кодекса РФ о хранении.

«Факт передачи животного должен быть отражен либо в квитанции, либо в расписке. Не надо подмахивать сразу документы, которые дают вам в клинике, лучше внимательно прочитать их», — объяснила юрист важность договора в комментарии «Радио 1».

В обязанности ветеринаров входит обеспечение вакцинации животных, их лечение. Внимание на это обратил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.