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21 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
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Московский врач предположил, что могло бы заставить россиян вакцинироваться активнее

Общество
Московский врач предположил, что могло бы заставить россиян вакцинироваться активнее
pixabay.com

Москва, 21 мая. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал темпы вакцинации от COVID-19 в РФ и поделился мнением о том, что могло бы их ускорить.

Медик подчеркнул, что вакцинация является обязательным условием для возвращения к привычной жизни, поскольку только прививки помогут получить коллективный иммунитет к инфекции.

«Я всегда говорю: если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нам нужно максимально привиться. Если бы наши жители видели, что творится в ковидных госпиталях, как люди тяжело болеют, может, на прививки стояли бы очереди», — предположил эксперт в эфире «Радио 1».

Осипов также объяснил, для каких категорий граждан вакцинация должны быть обязательной. По его словам, это все, кто в силу профессиональных или иных обязанностей контактирует с большим количеством людей — медики, учителя и так далее.

Вакцинация от коронавируса в России является добровольной и бесплатной. Минздрав РФ неоднократно подчеркивал, что принуждение к процедуре недопустимо. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунизация от COVID-19 — гражданская обязанность каждого.

вакцинация осипов вакцинация от covid-19
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Все новости / Общество / Московский врач предположил, что могло бы заставить россиян вакцинироваться активнее
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