Московский врач предположил, что могло бы заставить россиян вакцинироваться активнее

Москва, 21 мая. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал темпы вакцинации от COVID-19 в РФ и поделился мнением о том, что могло бы их ускорить.

Медик подчеркнул, что вакцинация является обязательным условием для возвращения к привычной жизни, поскольку только прививки помогут получить коллективный иммунитет к инфекции.

«Я всегда говорю: если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нам нужно максимально привиться. Если бы наши жители видели, что творится в ковидных госпиталях, как люди тяжело болеют, может, на прививки стояли бы очереди», — предположил эксперт в эфире «Радио 1».

Осипов также объяснил, для каких категорий граждан вакцинация должны быть обязательной. По его словам, это все, кто в силу профессиональных или иных обязанностей контактирует с большим количеством людей — медики, учителя и так далее.

Вакцинация от коронавируса в России является добровольной и бесплатной. Минздрав РФ неоднократно подчеркивал, что принуждение к процедуре недопустимо. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что иммунизация от COVID-19 — гражданская обязанность каждого.