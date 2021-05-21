Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. Судьи не удовлетворили ни требования Генпрокуратуры посадить его в СИЗО, ни просьбу адвокатов отпустить из-под ареста. По мнению экспертов, это решение означает, что режим Владимира Зеленского не имеет оснований отправлять Медведчука в тюрьму, но жаждет удалить его из большой политики. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Окрестности здания апелляционного суда на Соломенской площади в Киеве 21 мая стали одной из самых горячих точек в городе. Незадолго до полудня к суду пришли 40 националистов из группировок «Свобода» и «Национальный корпус» (запрещена в РФ), которые устроили настоящее шоу под его стенами. Они принесли с собой мощные колонки и на полную громкость ставили на них записи разговоров якобы Медведчука с якобы российскими чиновниками, слитые в СМИ руководством СБУ несколько дней назад. Также они скандировали лозунги «Медведчук — под арест!», «Защитим Украину от предателей!» и т. д.

Федеральное агентство новостей /

Им противостояли около полусотни крепких мужчин из силового крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», курируемого соратником Медведчука Ильей Кивой. Они как и националисты были в масках, джинсах и куртках-бомберах, отличить одних от других было нелегко. Разве что представители ОПЗЖ стояли молча и ничего не скандировали. Радикалы, которых отделяли от оппонентов два мощных кордона из полицейских и бойцов Нацгвардии Украины, старались максимально накалить обстановку и спровоцировать драку.

Когда около полудня к апелляционному суду подъехали лидеры ОПЗЖ во главе с Медведчуком, радикалы начали орать, нецензурно оскорблять депутатов и предприняли попытку прорваться к ним, чтобы организовать потасовку. Однако представители полиции и Нацгвардии плотным кольцом окружили приехавших, они пресекли попытку прорыва. Тогда националисты начали громко скандировать свои лозунги и всячески провоцировать сторонников Медведчука на ответную агрессию.

Федеральное агентство новостей /

Пока в здании шел судебный процесс, они через головы полиции метали в оппонентов пластиковые бутылки с водой, яйца и небольшие камни. Сторонники ОПЗЖ стойко переносили эти нападки, ничего не предпринимая в ответ. Тем временем в ходе самого процесса Виктор Медведчук, которого Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене, заявил судьям о политической подоплеке своего дела и попросил отменить ему круглосуточный домашний арест.

«Я выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры, — сказал Медведчук. — Уголовное преследование против меня политически мотивировано, так как моя партия выступает против политического курса действующего режима. ОПЗЖ все последние годы выступает за мирное урегулирование в Донбассе. Мы также выступаем в защиту русского языка и русскоговорящего населения, за возобновление нормальных экономических отношений с Россией, так как это — основа дальнейшего развития нашего государства».

Global Look Press / Kremlin Pool

При этом он назвал обвинения в пророссийской политике, звучащие из уст его оппонентов, «никчемным ярлыком».

«Все обвинения в якобы «пророссийскости» я полностью отвергаю. Эти и другие никчемные ярлыки, которые пытаются навесить на нас национал-радикалы, не могут помешать нашему курсу на противостояние власти Зеленского, — сказал Медведчук. — Всем украинцам не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая лишь небольшой части населения страны».

Федеральное агентство новостей /

Также адвокаты Медведчука подняли вопрос, почему дело против нардепа открыла СБУ, а не Генпрокуратура, как этого требует законодательство? Выслушав их, судья уже от себя адресовал этот вопрос прокурорам, но те так и не смогли ответить на него, показав, что не имеют ни достаточной аргументации против Медведчука, ни достаточной юридической квалификации. По сути, в суде было установлено, что дело на оппозиционера завели незаконно.

Пока шел процесс, корреспондент Федерального агентства новостей наблюдал за событиями, которые разворачивались у входа в Киевский апелляционный суд. Националистам в какой-то момент удалось усыпить внимание силовиков, тогда полтора десятка из них прорвались сквозь кордоны и понеслись к своим оппонентам — сторонникам ОПЗЖ.

«Давайте уже, наконец, покажите свою силу! Мы вам сейчас горла перегрызем!» — орали националисты, пытаясь начать массовую драку.

Федеральное агентство новостей /

Радикалы продолжали долгое время выкрикивать оскорбления, кто-то из них достал и распылил слезоточивый газ. Тем не менее они вели себя как классические хулиганы в ресторане, которые вроде бы уже готовы броситься в бой, но никак не могут снять с себя пиджаки, пока их удерживают окружающие.

В итоге полиция легко пресекла стычку, а радикалы лишь продолжали метать в сторонников ОПЗЖ яйца и проклятия. Впрочем, вскоре после попытки прорыва их активность стала быстро сходить на нет. Сначала они выключили колонки, потом перестали скандировать кричалки. А еще минут через 10 начали свертывать знамена и транспаранты и большими группами ретировались на другую сторону Соломенского проспекта (причем строго по сигналу светофора). Стало ясно, что у организаторов акции из порошенковского «Движения отпора капитуляции» не было задачи нападать на «медведчуковцев». Зато задачу обозначить свою позицию они выполнили, даже с перебором.

Федеральное агентство новостей /

К вечеру Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайств как защиты Медведчука, так и представителей Офиса генпрокурора. Судьи оставили в силе решение своих коллег из Печерского суда — оппозиционер будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 9 июля. По мнению местных политологов, решение оставить прежнюю меру пресечения Медведчуку еще раз показало, что режим Зеленского не способен через суды продавливать любые нужные решения.

Это наглядно продемонстрировал уже суд первой инстанции, отказавшись брать Медведчука под стражу. По мнению украинских политологов, процесс над лидером ОПЗЖ обещает быть долгим. В ближайшие месяцы он будет наглядно иллюстрировать противостояние между пророссийскими силами в Киеве и режимом Зеленского, ориентированным на интересы Запада.

Напомним, в последние три месяца пророссийские политические силы на Украине столкнулись с самым серьезным давлением за весь постмайданный период. Лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и отправили под домашний арест. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодной пресс-конференции объявил о конце «эпохи Медведчука».

С одной стороны, «ликвидация» основного политического конкурента должна была усилить политическую позицию Зеленского, но, как показали свежие соцопросы, это все больше отталкивает от него избирателей. В первую очередь жителей русскоязычного юго-востока Украины, чьи голоса в основном и привели нынешнего президента к власти.