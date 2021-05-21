Книги с воспоминаниями ветеранов ВОВ доставили на российские станции в Антарктиде

Москва, 21 мая. Книги «История, рассказанная народом» доставили на российские станции, расположенные в Антарктиде. Их привезли на судне «Академик Трешников».

«История, рассказанная народом» — это масштабный проект Института экономических стратегий (ИНЭС) и Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС). Книги выходят с 2016 года. В них размещаются воспоминания ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Несколько комплектов книг переданы в дар Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому институту в год двухсотлетия открытия Антарктиды российскими военными моряками, отмечает издание «Ветеранские вести». Литературу доставили на станции «Мирный» и «Прогресс».

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать проект центра изучения истории войны. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, президент РАН Александр Сергеев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.