Книги с воспоминаниями ветеранов ВОВ доставили на российские станции в Антарктиде

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
Все новости
21 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
Все новости

Книги с воспоминаниями ветеранов ВОВ доставили на российские станции в Антарктиде

Общество
Книги с воспоминаниями ветеранов ВОВ доставили на российские станции в Антарктиде
wikipedia.org  /  Joe Mastroianni, National Science Foundation

Москва, 21 мая. Книги «История, рассказанная народом» доставили на российские станции, расположенные в Антарктиде. Их привезли на судне «Академик Трешников».

«История, рассказанная народом» — это масштабный проект Института экономических стратегий (ИНЭС) и Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС). Книги выходят с 2016 года. В них размещаются воспоминания ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Несколько комплектов книг переданы в дар Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому институту в год двухсотлетия открытия Антарктиды российскими военными моряками, отмечает издание «Ветеранские вести». Литературу доставили на станции «Мирный» и «Прогресс».

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать проект центра изучения истории войны. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, президент РАН Александр Сергеев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

книги антарктида вов
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 48100 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 27688 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 25930 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Все новости / Общество / Книги с воспоминаниями ветеранов ВОВ доставили на российские станции в Антарктиде
Рейтинг@Mail.ru