Лондон, 21 мая. Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри высказался о трагической смерти своей матери принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе.

По мнению герцога Сассекского и его брата принца Уильяма, СМИ имеют косвенное отношение к гибели их матери. Речь идет о расследовании, подтвердившем, что сотрудники корпорации BBC использовали поддельные документы, чтобы добиться интервью с принцессой Дианой.

В частности, с матерью принцев Гарри и Уильяма общался журналист Мартин Башир, предоставивший фальшивые документы, которые якобы доказывали слежку за принцессой Дианой. Ложная информацию привела к усилению паранойи жены принца Чарльза и повлияла на сказанное невесткой королевы в интервью, отметил принц Уильям. Все это в итоге ухудшило отношения между его родителями и косвенно привело к смерти принцессы Дианы, заявил герцог Кембриджский.

Брат принца Уильяма обвинил в гибели матери культуру современных СМИ, пишут «Дни.ру». По словам принца Гарри, пресса эксплуатирует публичных персон.

«Наша мать была невероятной женщиной, которая посвятила свою жизнь служению. Она была стойкой, храброй и, несомненно, честной. Волновой эффект культуры эксплуатации и неэтичных практик в конечном счете лишил ее жизни», — цитирует герцога Сассекского The Guardian.

Подруга принцессы Дианы Симона Симмонс согласна с принцами в вопросе смерти их матери. Женщина считает, что жена принца Чарльза была бы жива, если бы не дала интервью Мартину Баширу.