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21 мая 21:23
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новостей
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
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Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
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Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
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Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
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20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
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20:57
Происшествия
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Принц Гарри обвинил культуру современных СМИ в гибели принцессы Дианы

Общество
Принц Гарри обвинил культуру современных СМИ в гибели принцессы Дианы
Global Look Press  /  UPPA

Лондон, 21 мая. Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри высказался о трагической смерти своей матери принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе.

По мнению герцога Сассекского и его брата принца Уильяма, СМИ имеют косвенное отношение к гибели их матери. Речь идет о расследовании, подтвердившем, что сотрудники корпорации BBC использовали поддельные документы, чтобы добиться интервью с принцессой Дианой.

В частности, с матерью принцев Гарри и Уильяма общался журналист Мартин Башир, предоставивший фальшивые документы, которые якобы доказывали слежку за принцессой Дианой. Ложная информацию привела к усилению паранойи жены принца Чарльза и повлияла на сказанное невесткой королевы в интервью, отметил принц Уильям. Все это в итоге ухудшило отношения между его родителями и косвенно привело к смерти принцессы Дианы, заявил герцог Кембриджский.

Брат принца Уильяма обвинил в гибели матери культуру современных СМИ, пишут «Дни.ру». По словам принца Гарри, пресса эксплуатирует публичных персон.

«Наша мать была невероятной женщиной, которая посвятила свою жизнь служению. Она была стойкой, храброй и, несомненно, честной. Волновой эффект культуры эксплуатации и неэтичных практик в конечном счете лишил ее жизни», — цитирует герцога Сассекского The Guardian.

Подруга принцессы Дианы Симона Симмонс согласна с принцами в вопросе смерти их матери. Женщина считает, что жена принца Чарльза была бы жива, если бы не дала интервью Мартину Баширу.

Принц Уильям принцесса диана принц гарри
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