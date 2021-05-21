«Спасибо российским инструкторам»: жители ЦАР оценили фильм «Турист»

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Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
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Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
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Армия
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Экономика
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20:58
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Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
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Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР

  /   Обновлено: 21 мая 2021 21:13
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

После недели проката российского фильма «Турист» в Центральноафриканской Республике кино отправилось в другие регионы страны. За небольшой промежуток времени картину успели посмотреть несколько десятков тысяч зрителей.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Алексей Буров узнали мнение местных жителей о громкой премьере.

Благодарный зритель

Премьера фильма «Турист» оказалась для Центральноафриканской Республики громким событием в прямом и переносном смысле. Десятки тысяч жителей столицы посмотрели кино, а некоторые даже несколько раз. Уроженцы соседних с городом Банги населенных пунктов также посетили стадион имени Бартелеми Боганды, где и показывали кинокартину.

Равнодушным не остался никто: про ЦАР в обозримом прошлом не снимали художественные фильмы, тем более с переводом на родной для центральноафриканцев язык санго.

«Я здесь в ожидании просмотра фильма. Сейчас я пока еще его не видел. Знаю только, что его русские сняли. Сегодня я сюда пришел, чтобы его посмотреть. Ранее не мог прийти сюда, а сегодня, наконец, получилось. Я ожидаю лучшего — думаю, что фильм будет отличным», — рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей спешащий на кинопоказ Ату Дирак.

«Спасибо российским инструкторам»: жители ЦАР оценили фильм «Турист»
Федеральное агентство новостей  / 

Успех первого кинопоказа закрепился в последующие дни: сарафанное радио сработало отлично, а тысячи постеров на заборах, домах, мотоциклах и даже тележках уличных торговцев оповестили, вероятно, вообще всех жителей Банги.

«Я живу за школой Х в зоне. Очень доволен тем, что посмотрел фильм. И я хотел поблагодарить русских за спасение нашей страны. Хотел бы вам сказать, что республика очень пострадала», поделился мнением житель Банги Родригез Бето.

Начальник жандармерии Адидан Санмь Санмьн не пропустил ни одного показа картины, поскольку ежедневно следит за безопасностью на стадионе. Правоохранитель рассказал, что с удовольствием пересматривает «Туриста».

«Фильм описывает все, что происходит в нашей стране. Это отличный способ донесения того, что было на моей родине. Мы желаем, чтобы «Турист» попал в большой прокат на мировой арене и его увидело большее число зрителей. В кино отражены основные события, произошедшие в Центральноафриканской Республике», отметил Адидан.

«Спасибо российским инструкторам»: жители ЦАР оценили фильм «Турист»
Федеральное агентство новостей  / 

Историческое событие

Немало внимания привлек и звук — происходящее на экране хорошо слышно и на удалении от стадиона. Однако гремящие из колонок выстрелы не пугают местных жителей.

Как посмотревшие, так и еще не ознакомившиеся с фильмом африканцы сходятся на том, что подобное кино необходимо. Это и привлечение внимания к проблемам страны, и увековечивание истории. События, послужившие основой для фильма, не только останутся в памяти участников, но и будут переданы следующим поколениям.

Один из организаторов, генеральный директор национального офиса по управлению и развитию спортивной инфраструктуры Лидеман Херве Северин, в чьем ведомстве находится стадион, рассказал о нюансах организации настолько масштабного проката «Туриста».

«Вначале было сложно, подобное мероприятие мы проводим впервые. Мы собрали население Банги, с каждым днем все больше и больше людей хотело посмотреть фильм. Для нас это большая честь — организовывать показ совместно с русской делегацией, а все возникшие во время показа технические сложности удалось разрешить. В первый день было более 15 тысяч человек, кто присутствовал на самом мероприятии. И с каждым днем все больше людей хотело посмотреть «Туриста». Это порыв центральноафриканского населения», поделился деталями кинопоказа Северин.

«Спасибо российским инструкторам»: жители ЦАР оценили фильм «Турист»
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, до прибытия российских инструкторов в ЦАР было 80% оккупированной боевиками территории, но благодаря консультативной помощи специалистов занятые бандитами города и населенные пункты удалось освободить.

«Это главная мотивация для людей, когда они приходили на показ фильма. Они хотели посмотреть, как русские инструкторы и армия нашей страны освободили занятые земли», объяснил руководитель стадиона имени Бартелеми Боганды.

Теперь кино увидят и в регионах. Не все желающие смогли приехать в Банги на премьеру. Организаторы решили устроить выездные показы по просьбе центральноафриканцев. Это позволит оставить теплые воспоминания о первом фильме на санго в истории ЦАР.

турист цар
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