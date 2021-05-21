«Спасибо российским инструкторам»: жители ЦАР оценили фильм «Турист»

После недели проката российского фильма «Турист» в Центральноафриканской Республике кино отправилось в другие регионы страны. За небольшой промежуток времени картину успели посмотреть несколько десятков тысяч зрителей.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Алексей Буров узнали мнение местных жителей о громкой премьере.

Благодарный зритель

Премьера фильма «Турист» оказалась для Центральноафриканской Республики громким событием в прямом и переносном смысле. Десятки тысяч жителей столицы посмотрели кино, а некоторые даже несколько раз. Уроженцы соседних с городом Банги населенных пунктов также посетили стадион имени Бартелеми Боганды, где и показывали кинокартину.

Равнодушным не остался никто: про ЦАР в обозримом прошлом не снимали художественные фильмы, тем более с переводом на родной для центральноафриканцев язык санго.

«Я здесь в ожидании просмотра фильма. Сейчас я пока еще его не видел. Знаю только, что его русские сняли. Сегодня я сюда пришел, чтобы его посмотреть. Ранее не мог прийти сюда, а сегодня, наконец, получилось. Я ожидаю лучшего — думаю, что фильм будет отличным», — рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей спешащий на кинопоказ Ату Дирак.

Федеральное агентство новостей /

Успех первого кинопоказа закрепился в последующие дни: сарафанное радио сработало отлично, а тысячи постеров на заборах, домах, мотоциклах и даже тележках уличных торговцев оповестили, вероятно, вообще всех жителей Банги.

«Я живу за школой Х в зоне. Очень доволен тем, что посмотрел фильм. И я хотел поблагодарить русских за спасение нашей страны. Хотел бы вам сказать, что республика очень пострадала», — поделился мнением житель Банги Родригез Бето.

Начальник жандармерии Адидан Санмь Санмьн не пропустил ни одного показа картины, поскольку ежедневно следит за безопасностью на стадионе. Правоохранитель рассказал, что с удовольствием пересматривает «Туриста».

«Фильм описывает все, что происходит в нашей стране. Это отличный способ донесения того, что было на моей родине. Мы желаем, чтобы «Турист» попал в большой прокат на мировой арене и его увидело большее число зрителей. В кино отражены основные события, произошедшие в Центральноафриканской Республике», — отметил Адидан.

Федеральное агентство новостей /

Историческое событие

Немало внимания привлек и звук — происходящее на экране хорошо слышно и на удалении от стадиона. Однако гремящие из колонок выстрелы не пугают местных жителей.

Как посмотревшие, так и еще не ознакомившиеся с фильмом африканцы сходятся на том, что подобное кино необходимо. Это и привлечение внимания к проблемам страны, и увековечивание истории. События, послужившие основой для фильма, не только останутся в памяти участников, но и будут переданы следующим поколениям.

Один из организаторов, генеральный директор национального офиса по управлению и развитию спортивной инфраструктуры Лидеман Херве Северин, в чьем ведомстве находится стадион, рассказал о нюансах организации настолько масштабного проката «Туриста».

«Вначале было сложно, подобное мероприятие мы проводим впервые. Мы собрали население Банги, с каждым днем все больше и больше людей хотело посмотреть фильм. Для нас это большая честь — организовывать показ совместно с русской делегацией, а все возникшие во время показа технические сложности удалось разрешить. В первый день было более 15 тысяч человек, кто присутствовал на самом мероприятии. И с каждым днем все больше людей хотело посмотреть «Туриста». Это порыв центральноафриканского населения», — поделился деталями кинопоказа Северин.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, до прибытия российских инструкторов в ЦАР было 80% оккупированной боевиками территории, но благодаря консультативной помощи специалистов занятые бандитами города и населенные пункты удалось освободить.

«Это главная мотивация для людей, когда они приходили на показ фильма. Они хотели посмотреть, как русские инструкторы и армия нашей страны освободили занятые земли», — объяснил руководитель стадиона имени Бартелеми Боганды.

Теперь кино увидят и в регионах. Не все желающие смогли приехать в Банги на премьеру. Организаторы решили устроить выездные показы по просьбе центральноафриканцев. Это позволит оставить теплые воспоминания о первом фильме на санго в истории ЦАР.