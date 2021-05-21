Эксперт по документам объяснил, как отличить фальшивый COVID-сертификат от настоящего

Москва, 21 мая. Несколько признаков помогут отличить настоящий сертификат о вакцинации от коронавируса от поддельного, рассказал эксперт по документам Юрий Макеев.

Специалист сравнил два сертификата и выявил подделку меньше чем за минуту. На реальном документе указан номер телефона медучреждения и стоит штамп с оттиском. Фальшивый сертификат отличается ровной и четкой печатью, скопированной с другого документа. В подделке также указана одна и та же серия партии вакцины, несмотря на двухкомпонентный состав препарата, а поля сертификата заполнены одинаковым почерком, отметил эксперт.

«Через 21 день второй врач ставит вторую вакцину. А в подделке совершенно четко видно, что один и тот же врач, та же серия вакцины и та же печать, не соответствующая положенным размерам и явно напечатанная на принтере», — объяснил Макеев в комментарии LIFE.

Три вида COVID-сертификатов станут доступны жителям Евросоюза с 1 июля, рассказала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас. Документ будет свидетельствовать о сделанной прививке против коронавируса, а также о выздоровлении и сдаче теста на наличие инфекции.