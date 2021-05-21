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21:10
Шоу-бизнес
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Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
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Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков

ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 20 мая. Жители Центральноафриканской Республики получили очередное доказательство того, что миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) сотрудничают с боевиками.

В город Босангоа, который расположен на севере ЦАР, прибыли 17 транспортных средств с военным снаряжением, по словам источников, бельгийского производства. Среди боеприпасов есть и мины, которые бангладешский контингент передает бандитам.

Такие перемещения привлекли внимание муниципальных властей. Как правило, бангладешские миротворцы базируются в городе Буар в западной части страны. Их внезапный переезд вызывает ряд вопросов.

Причиной такого пристального внимания послужили многочисленные случаи, когда гражданское население становилось жертвами заминированных маршрутов. Все указывает на то, что вооруженные группировки получают боеприпасы от «голубых касок».

На дороге Бабуа — Абба на взрывное устройство наехало мототакси. Погибли водитель, женщина и двое детей. Позже у Амадагазы на мине подорвался автомобиль вооруженных сил (FACA). Последним инцидентом стал взрыв рядом с деревней Коло: машина священника попала на боеприпас. Он выжил, однако двое других пассажиров скончались.

Недавно к центральноафриканцам обратился советник президента по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. Он призвал их сохранять бдительность. Радикалы не в состоянии бороться с армией, а потому выбрали своей целью гражданских.

Население ЦАР больше не верит в то, что ООН и миротворцы действительно заинтересованы в сохранении стабильности на территории республики. Люди регулярно выходят на многотысячные акции протеста с требованием, чтобы МИНУСКА немедленно покинула их родину.

оон цар
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