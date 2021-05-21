Бывший жених Дженнифер Лопес выпустил косметику для мужчин

Лос-Анджелес, 21 мая. Профессиональный американский бейсболист, игрок третьей базы Алекс Родригес сообщил поклонникам в Instagram, что выпустил серию консилеров для мужчин.

Бывший жених певицы и актрисы Дженнифер Лопес осваивает новую профессию. Он решил стать косметическим экспертом и представил первый продукт, созданный в сотрудничестве с брендом Hims & Hers. По словам 45-летнего спортсмена, он часто сталкивается с покраснениями на лице и синяками под глазами.

«Когда я езжу на деловые встречи, мне нужно что-то быстрое и легкое, чтобы скрыть пятна или раздражение от бритвы», — пояснил Родригес.

Консилер выпускается в восьми оттенках и продается по цене 22 доллара за штуку. В составе маскирующего стика есть масло жожоба и экстракт алоэ для увлажнения кожи. Фанатов позабавило фото Родригеса, на котором спортсмен сосредоточенно наносит средство на скулу.

«Я прошу прощения, но это выглядит очень смешно»; «Кажется, Дженнифер Лопес тебя кое-чему все-таки научила»; «Теперь мужчины будут таскать с собой косметичку, как и их подружки. Да ладно, Алекс, будь мужиком», — пошутили пользователи.

Пока Алекс Родригес покоряет косметический бизнес, Дженнифер Лопес закрутила роман с актером Беном Аффлеком. Таблоиды утверждают, что между бывшими возлюбленными снова вспыхнули чувства.