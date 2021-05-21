Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ

Сборная России по хоккею без флага и гимна стартовала на чемпионате мира, который проходит сейчас в Риге. Наши хоккеисты в напряженном матче со счетом 4:3 победили одного из фаворитов мирового первенства это года — команду Чехии. Еще неделю назад подопечные Валерия Брагина крупно уступили чехам в заключительном матче Евротура — 0:4. Сегодняшняя победа показала, что выводы с тех пор были сделаны правильные.

В Латвии как у нашей сборной, так и других команд выступает много дебютантов, поэтому главных претендентов на золотые медали называть пока сложно, но чехи по именам выглядят на порядок сильнее остальных сборных.

В стартовом матче чемпионата мира чешские хоккеисты схлопотали первый штраф уже спустя 2,5 минуты игры, чем, не теряя времени, воспользовались россияне. На пятой минуте матча дебютант чемпионатов мира Антон Бурдасов отправил шайбу в ближнюю девятку над плечом вратаря, тем самым реализовав первое большинство сборной России на этом ЧМ, и вывел нашу команду вперед — 1:0. Чехи в роли отстающих оставались недолго — через 5 минут соперник выровнял свое положение — Якуб Флек наказал россиян за потерю шайбы в средней зоне.

После пропущенного гола российские хоккеисты бросились в атаку, но к успеху действия их не привели. Команды отправились на первый перерыв при равном счете — 1:1.

Global Look Press / Vit Simanek/CTK

Во втором периоде команды поочередно атаковали. На 6-й минуте второй двадцатиминутки отличиться мог все тот же Бурдасов — у хоккеиста были хорошие возможности для атаки, но бросок оставался желать лучшего. Во время очередной игры в большинстве россияне давили на чехов, но пробить их голкипера Яна Коваржа не представлялось возможности. За 5 минут до конца периода на скамейке штрафников оказался Михаил Григоренко. Казалось, что сборная России будет тяжело и напряженно защищаться, но несчастье в этот раз нам помогло — неожиданно возникший перед чешскими воротами Антон Швец-Роговой забросил шайбу в меньшинстве и во второй раз в матче вывел сборную России вперед. Счастье длилось недолго. Через пару минут чехи снова сравняли счет. Отличился Якуб Врана, умело обыгравший российских защитников и голкипера. На отдых перед заключительным 20-минутным отрезком команды вновь отправились при ничейном счете — 2:2.

С начала третьего периода россияне дали понять, что овертайм устраивать их не будет. Град атак обрушился на чехов, но только все они не доходили до результативного добивания. На 6-й минуте Александр Барабанов привез шайбу в зону соперника, чех Лукаш Радила сначала отобрал ее у Александра, но сразу же потерял ее за собственными воротами. Барабанов воспользовался ошибкой соперника и снова обеспечил России преимущество в одну шайбу.

Global Look Press / Vit Simanek/CTK

За 3 минуты и 42 секунды до конца Евгений Тимкин схватил ненужное удаление, которого при соблюдении дисциплины можно было избежать. Это привело к тому что за 2,5 минуты до конца основного времени встречи команда Чехии усилиями Доминика Кубалика и рикошета от конька российского игрока сравняла счет, вновь наказав россиян за немного безалаберную игру россиян в защите.

После результативной атаки чехи выиграли вбрасывание и приступили к розыгрышу шайбы в нашей зоне, но не смогли довести его до логического завершения. Команды уже готовились к, казалось бы, неизбежному овертайму, но за 19 секунд до конца Михаил Григоренко подарил матчу невероятную развязку — невероятным броском поразил ворота соперника и добыл первую и такую непростую победу Сборной России на чемпионате мира со счетом 3:2. Чешские хоккеисты на протяжении матча без особого труда отыгрывались, но на последних секундах им уже было нечего предоставить нашей команде.