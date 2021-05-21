Новый клип корейской поп-группы BTS за сутки посмотрели более 65 млн раз

Сеул, 21 мая. Популярная южнокорейская группа BTS выпустила клип на песню Butter, который всего за сутки набрал рекордное количество просмотров на видеосервисе YouTube.

Режиссеры клипа разделили видеоряд на черно-белую и цветную часть. Музыканты в стильных костюмах танцуют на пресс-конференции, а затем появляются перед фанатами в обычных спортивных костюмах. Ролик меньше чем за сутки посмотрели более 65 млн раз.

«Я уже слышу, как чарты дрожат под их ботинками»; «Факт: Мин Юнги прекрасно владеет английским, и мы все это знаем»; «Все согласны, что Чин не человек, он просто ангел», — пишут пользователи в комментариях под треком.

В апреле стало известно, что англоязычная песня BTS Dynamite продержалась в американском хит-параде Billboard Hot 100 целые 32 недели. Прежний рекорд принадлежал композиции Psy Gangnam Style (31 неделя). Коллектив пользуется такой бешеной популярностью во всем мире, что неоднократно выступал на вручении премии Grammy.