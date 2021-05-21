Новый клип корейской поп-группы BTS за сутки посмотрели более 65 млн раз

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
Все новости
21 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
Все новости

Новый клип корейской поп-группы BTS за сутки посмотрели более 65 млн раз

Общество
Новый клип корейской поп-группы BTS за сутки посмотрели более 65 млн раз
Prt Scr youtube.com  /  HYBE LABELS

Сеул, 21 мая. Популярная южнокорейская группа BTS выпустила клип на песню Butter, который всего за сутки набрал рекордное количество просмотров на видеосервисе YouTube.

Режиссеры клипа разделили видеоряд на черно-белую и цветную часть. Музыканты в стильных костюмах танцуют на пресс-конференции, а затем появляются перед фанатами в обычных спортивных костюмах. Ролик меньше чем за сутки посмотрели более 65 млн раз.

«Я уже слышу, как чарты дрожат под их ботинками»;

«Факт: Мин Юнги прекрасно владеет английским, и мы все это знаем»;

«Все согласны, что Чин не человек, он просто ангел», — пишут пользователи в комментариях под треком.

В апреле стало известно, что англоязычная песня BTS Dynamite продержалась в американском хит-параде Billboard Hot 100 целые 32 недели. Прежний рекорд принадлежал композиции Psy Gangnam Style (31 неделя). Коллектив пользуется такой бешеной популярностью во всем мире, что неоднократно выступал на вручении премии Grammy.

песня клип bts
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 48100 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 27688 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 25930 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Все новости / Общество / Новый клип корейской поп-группы BTS за сутки посмотрели более 65 млн раз
Рейтинг@Mail.ru