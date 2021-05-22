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09:27
Политика
Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
Общество
ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
Происшествия
Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
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Общество
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Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать

Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
Кадр из фильма «Турист»  / 


Такие российские фильмы о современных событиях вооруженных конфликтов, как например «Турист», «Шугалей» и «Шугалей-2», нужно популяризировать, чтобы страна знала своих героев, а молодежь была в курсе современных острых военно-политических ситуаций. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политолог, журналист Руслан Осташко.

Собеседник агентства считает, что в России давно назрела необходимость перенимать передовые приемы голливудского кинематографа, чтобы качественно снимать военно-патриотические фильмы.

«И если вопросы с фильмами о Великой Отечественной войне, о событиях в Афганской войне еще как-то поднимаются нашим кинематографом, то современные события вооруженных конфликтов, таких, как в Сирии, в ЦАР, мы, к сожалению, пока не особо сильно показываем», — отметил Руслан Осташко, комментируя премьеру фильма «Турист».

Напомним, «Турист» — это первый художественный фильм о ЦАР, вышедший на языке санго. В основу картины легла история российских инструкторов, которые по просьбе местного правительства прибыли в ЦАР обучать армию страны. В преддверии президентских и парламентских выборов Центральноафриканская Республика находилась на грани государственного переворота.

Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
Кадр из фильма «Турист»  / 

Руслан Осташко также добавил, что вместе с приемами в кинематографе в России изменились и методы военных действий. Помимо современных средств вооружения в рядах российской армии появились специальные подразделения, например, в ЦАР российские инструкторы прибыли по официальному приглашению властей и в соответствии с положениями Совбеза ООН, отметил эксперт.

«Как политолог, как журналист, я должен подчеркивать, что есть мероприятия и задачи, в которые Россия, как государство, официально вмешиваться не может, не должна, и как минимум, не готова еще к этому. Официальное применение вооруженных сил России — это все-таки крайне серьезный, резкий и достаточно дорогостоящий для бюджета шаг, мы используем силы спецназначения, и надо рассказывать об этих людях, которые там служат, которые выполняют свой долг», — поделился мнением политолог.

Руслан Осташко также напомнил о фильмах «Шугалей» и «Шугалей-2», которые, как и «Турист», поднимали острую проблему вооруженных конфликтов, привлекали внимание молодежи, рассказывали о настоящих героях.

Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
Кадр из фильма «Турист»  / 

«Впервые о таких конфликтах заговорили в фильмах о Шугалее, и мы видим результат — Максим на свободе. Я думаю, что кино этому, в том числе, поспособствовало» — сказал Осташко.

Ранее мнением о фильме «Турист» поделился журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он назвал уникальной картину о работе российских инструкторов в ЦАР.

руслан осташко цар фильм турист
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