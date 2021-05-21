Медиков в России могут приравнять к военным

Москва, 21 мая. Госдума РФ рассмотрит законопроект о присвоении медикам нового статуса, приравнивающего их к военным. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Инциденты с нападениями на медиков регулярно происходят во всех регионах страны. По статистике, четверо из пяти сотрудников скорой помощи Москвы в течение года хотя бы раз подвергались угрозам, оскорблениям или даже физическому насилию.

Новый правовой статус позволит улучшить защищенность медработников и повысить престиж профессии, объяснили авторы инициативы. Общероссийский профсоюз работников здравоохранения несколько лет добивался принятия подобного закона, передает центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Правительство России ввело ряд дополнительных выплат для медицинских работников на фоне пандемии коронавируса. Заразившихся COVID-19 врачей ожидает компенсация в размере 68 811 рублей.