Юнармейцы из двух регионов РФ стали лауреатами премии «Горячее сердце»

Москва, 21 мая. Двое участников Всероссийского патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» стали лауреатами национальной общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Александр Меркулов из города Ужура Красноярского края и Богдан Миронов из Севастополя на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве получили специальные нагрудные знаки. Первый лауреат удостоился награды за содействие в поимке преступника, ограбившего магазин.

«Юноша получил премию в номинации «За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим». Награду участнику юнармейского движения вручил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов», — сообщают «Ветеранские вести».

Второй юнармеец создал собственный проект по обучению оказанию первой помощи и патриотический отряд. Картаполов отметил, что «Горячее сердце» ежегодно открывает имена ребят, показавших в сложных обстоятельствах пример мужества и отваги. По его словам, о таких героях важно рассказывать обществу.

«Юнармия» воспитывает в подростках патриотизм и отвагу. Участники движения вносят значительный вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Один из примеров — снятый юнармейцами сюжет о тяжелых боях Красной армии с фашистскими захватчиками в Европе.