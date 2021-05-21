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Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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21:03
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Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
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Экономика
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Весь мир
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20:57
Происшествия
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20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
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В Турции требуют забрать у НАТО базу Кюреджик в отместку за поддержку Израиля

Ближний Восток
В Турции требуют забрать у НАТО базу Кюреджик в отместку за поддержку Израиля
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 21 мая. В Турции прошел митинг против использования альянсом НАТО радарной базы Кюреджик. Демонстрацию провела партия Vatan («Родина») совместно с Турецким союзом молодежи (ТСМ).

Протестная акция прошла у самых ворот радиолокационной станции. Турецкая партия выступила с обращением в адрес турецких властей с тем, чтобы они взяли объект под свой контроль.

«Мы выступаем против бесчеловечных нападений Израиля на Палестину», — говорится в заявлении пресс-службы Vatan.

На мероприятии выступил вице-президент «Родины» Ариф Доган. Он заявил, что израильские нападения носили антигуманный характер, а потом обратился с предложением в адрес Анкары.

«Станция Кюреджик должна быть срочно взята под полный контроль Вооруженными силами Турции. Это станет самым эффективным шагом в пользу Палестины. Кюреджик — это глаза Израиля. Командование базой осуществляет НАТО, оно передает разведывательные данные через США Израилю», — заявил Доган.

Политик отметил, что радиолокационная станция представляет угрозу соседям Турции, которые противостоят Израилю и Соединенным Штатам, и назвал ее «чужой среди своих», поскольку «во время учений Альянса турецкие самолеты играют роль врага, и натовцы выполняют задачи по их поиску и уничтожению».

В заключение Доган предложил созвать конференцию Западной Азии, чтобы выступить против американо-израильской агрессии.

Козырные карты Анкары

Турецкие власти ранее уже использовали фактор нахождения баз, чтобы повлиять на невыгодную для страны политическую ситуацию. В декабре 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может закрыть американские военные базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на возможность введения санкций и резолюцию американского Сената о признании геноцида армян.

Обе точки в итоге сохранились как наследие времен холодной войны Штатов с Советским Союзом.

В годы советско-американского противостояния с авиабазы Инджирлик стартовали самолеты-разведчики U-2. А в нынешнем тысячелетии Пентагон активно использовал ее для снабжения во время боевых действий в Ираке и Афганистане и для проведения операций в Сирии. Кроме того, на базе Инджирлик находится американское ядерное оружие.

Радиолокационная база AN/TPY-2, находящаяся в селении Кюреджик, относится к классу дальнего обнаружения. Она включена в натовскую систему предупреждения о ракетном нападении.

Во времена холодной войны там находился радар, контролировавший воздушное пространство СССР. Сейчас локаторы направлены в сторону Ирана.

Охрану базы обеспечивают турецкие военные, но обслуживанием радиолокационных систем занимаются американские специалисты.

Так ли нужны НАТО базы в Турции

По мнению военных экспертов, Инджирлик можно отнести к реликтам холодной войны.

«На фоне масштабного сокращения тактического оружия в Европе, подобные вещи носят реликтовый характер. Ну, просто, американцам так удобнее», — говорит специалист Института мировой экономики и международных отношений РАН Константин Богданов.

Другое дело радиолокаторы в Кюреджике. Если Турция вынудит Соединенные Штаты оставить базу AN/TPY-2, то заменить ее чем-либо другим будет очень трудно.

«Пусковые установки находятся в Румынии, но радар желательно иметь поближе к месту [ракетной угрозы Ирана]. Тем более, что в этом регионе сложный рельеф. Там горы. А это дает запаздывание в обнаружении», — уточняет независимый военный эксперт Илья Крамник.

Время покажет

Нынешняя акция турецкой «Родины» носит, скорее, популистский характер. В политическом сегменте Турции партия имеет малый вес: созданная в феврале 2015 года, она пока не обросла «политическим жирком».

На выборах в парламент партия Догу Перинчека в 2018 году набрала 0,23% голосов. Эта политическая сила не смогла даже мало-мальски заявить о себе на региональных выборах в 2019 году. В среднем по стране ее результат составил 0,2%.

Скорее всего, митинг возле радиолокационной базы в Кюреджике не будет иметь политических последствий. Турецкие власти вряд ли обратят на него внимание. Впрочем, каково будет их решение, покажет время.

турция база НАТО Кюреджик
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Все новости / Ближний Восток / В Турции требуют забрать у НАТО базу Кюреджик в отместку за поддержку Израиля
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