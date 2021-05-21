Эксперт Панушкин дал прогноз о стоимости биткоина в ближайшие дни

Москва, 21 мая. Курс самой известной криптовалюты будет колебаться на уровне 38 тыс. долларов за монету, считает руководитель проекта «РАКИБ-Социома» Владимир Панушкин.

Биткоин будет держаться в районе 38 тыс. долларов ближайшие несколько дней, полагает эксперт. Основные положения его прогноза приводит информационное агентство «Прайм».

«Психологический фон крипторынка продолжает оставаться не самым радужным, доставляя его участникам немало переживаний и вопросов. Видимо, в ближайшие несколько дней «медведи» продолжат преподносить сюрпризы, удерживая биржевой курс биткоина», — сделал предположение Панушкин.

Криптовалюта демонстрирует высокую волатильность — н неделе она обвалилась более чем вдвое. Специалисты опасаются перехода к затяжному падению.