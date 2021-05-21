ФИФА рассмотрит возможность проведения чемпионатов мира раз в два года

Цюрих, 21 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) изучила возможность проведения планетарных первенств каждые два года.

Журналисты агентства Reuters сообщили, что ФИФА рассмотрит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд раз в два года. С соответствующим предложением выступили представители Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе организации.

Сейчас чемпионаты мира проводятся раз в четыре года. Последнее первенство планеты среди мужских команд прошло в России. Победителем турнира стала сборная Франции, переигравшая в финальном матче команду Хорватии. Бронзовые медали ЧМ-2021 завоевали бельгийские футболисты.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» выкупит контракт нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. Права на игрока принадлежат лондонскому «Челси».