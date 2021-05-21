Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса

Международный конкурс «Евровидение» проходит с 18 по 22 мая в голландском Роттердаме. Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman. Она вышла в финал конкурса по итогам первого полуфинала вместе с еще девятью конкурсантами, во втором полуфинале отбор прошли десять исполнителей. Музыкальные критики, журналисты, композиторы и стилисты обсудили выступления участников в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Евровидение-2021: прогнозы, скандалы, фавориты».

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире пресс-конференции поделился своим мнением об участниках Евровидения-2021. Критик считает, что безусловный фаворит конкурса — мальтийская певица. Соседов также отметил исполнителей из Литвы, Израиля, Бельгии, Норвегии. При этом эксперт выразил сожаление, что в финал не попали многие талантливые конкурсанты, в том числе датский дуэт и македонский певец.

Соседов крайне негативно отнесся к решению отправить на Евровидение от России певицу Манижу.

«Манижа вообще не должна была участвовать с таким номером — это за гранью вкуса, там нет музыки, мелодии. Вся песня – это выкрики и набор слов, оскорбительных для русской женщины», — заявил Соседов.

По словам критика, при выборе исполнителя и песни для Евровидения не учитывалось мнение людей, простых зрителей. Песню должна выбирать публика из большого количества вариантов, уверен он. То, как выбирают участников от России, не имеет никакого отношения к национальному отбору, возмутился критик.

«Общественность не смогла противостоять, и Манижа поехала с ужасным номером. Может быть, она в европейском тренде, какая-то толерантность, стирание гендерных различий — женщины грубые, мальчики нежные, идет стирание половых различий на Евровидении», — заключил Соседов.

пресс-служба первого канала / Максим Ли

Своими впечатлениями от прошедших полуфиналов поделился певец, участник Евровидения-2007 Дмитрий Колдун. Исполнитель признался, что первый полуфинал показался ему куда более красочным. Колдун обратил внимание, что Манижа оказалась в центре внимания по итогам первого полуфинала.

«Выступление Манижи показалось крепким, все было спето чисто. Но есть ощущение, что на этом конкурсе есть более яркие номера, которые больше подходят под стиль Евровидения. У Манижи сложная песня, она неформатная, определенная часть зрителей проголосует за нее, но не стоит рассчитывать на высокое место», — предупредил певец.

Колдун признался, что его музыкальный вкус отличается от стандартов Евровидения. Певец рассказал, что ему понравились выступления участников из Португалии, Кипра и Австрии. Но даже букмекеры не сулят этим конкурсантам высокие шансы на победу.

«Что касается фаворитов Евровидения — это Италия и Франция. Италию представляют рокеры, а француженка поет балладу. Отмечу, что все песни в этом году, которые попали в топ, депрессивные донельзя, грустные. Судя по всему, пандемийный год сильно повилял на индустрию Евровидения. Мне хотелось бы, чтобы победила Франция, потому что я люблю мелодические произведения. Плюс ко всему французская песня — концентрат всех притесненных и угнетенных людей. Я бы поставил на то, что она окажется первой, несмотря на ставки букмекеров», — рассказал Колдун.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Музыкальный критик и журналист Евгений Бабичев прокомментировал скандал, разгоревшийся на Евровидении вокруг участницы из Кипра. Певицу обвинили в «сатанинском» подтексте песни и плагиате хитов Леди Гаги.

«Всегда, когда композиторов или артистов обвиняют в плагиате, они любят отвечать, что это не плагиат, а «невеяно». Это удобная отмазка. Что касается таких ситуаций на Евровидении, то продюсеры как правило не обращают на это внимание», — рассказал эксперт.

Бабичев напомнил, что скандалов из-за плагиата на Евровидении было много. Кроме того, зачастую артисты нарушают правило и исполняют песню до официального разрешения. Но организаторы конкурса закрывают на это глаза.

«Кипр из-за обвинений участницы в плагиате и религиозном подтексте только выиграл, поскольку это сделало кипрскую участницу заметнее в информационном пространстве. Это отразилось на ставках букмекеров: непродолжительное время Кипр был высоко в конкурсной таблице по мнению букмекерских контор», — обратил внимание Бабичев.

eurovision.tv / EBU 2002-2021

Критик отметил небывалый интерес к Евровидению-2021, которого раньше не было, а также оценил выступление участницы от России Манижи.

«Я отмечаю небывалый интерес к конкурсу, которого раньше не было. Соскучились что ли… Но артисты, не сговариваясь, в этом году отправили очень мощные заявки. Я не говорю, что Манижа не крутая, я ее много слушал и до конкурса. Но согласен, что песня для Евровидения откровенно слабая. Манижа самобытная и интересная, она могла бы показать себя намного органичнее и ярче. То, что она отправляет на конкурс — Дима Колдун сказал, что это не формат, но это мягко говоря. Есть песни одноразового прослушивания. Она выделяется, да, но так ли нужно нам выделяться? Это большой вопрос», — считает критик.

Мнение Бабичева разделяет и композитор, автор известных хитов Олег Попков. По его словам, в номере Манижи мало музыки и много шумовых, ударных эффектов.

«Если взять номер Манижи, я бы добавил красоты — русская женщина красивая, а в номере не отразилось это никак. Нужно было дать красок, обратиться к истокам русской классической музыки, показать всю палитру. Этого мне не хватило. Все остальное сделано правильно, грамотно. Что касается выбора самого номера, то я не увидел второго Little Big. Если бы в прошлом году состоялся конкурс, то с 99% вероятностью Little Big заняли бы первое место. Здесь я увидел какой-то отсыл, к тому, что у нас не прижилось», — поделился Попков.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Член экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе Павел Рудченко назвал Манижу хорошей и крепкой певицей, однако ее номер на Евровидение он счел неоднозначным.

«Если брать музыкальную оставляющую, то сама песня как лоскутное одеяло — она собрана из каких-то кусков, несуразная композиция без переходов с текстом, который воспринимается неоднозначно. Этот номер сделали продюсеры конкретно для конкурса «Евровидение». Сам конкурс далеко не вокальный, это конкурс эпатажа, фриковый. Если рассматривать в этом контексте, то номер Манижи подходит — есть вызов, поднимается проблема феминизма. Но русские люди ждали другого», — считает Рудченко.

В своем номере Манижа предстала в необычных костюмах — певица появилась на сцене в огромном платье из множества лоскутов, но затем скинула его, продемонстрировав яркий комбинезон. Стилист Анна Шарлай оценила трансформацию образа российской певицы.

«В современном шоу это очень правильный ход, когда на протяжении выступления меняется образ. Когда один образ с начала и до конца — то для зрителя это скучно. Меня зацепило, что она своим комбинезоном идет поперек трендов», — заявила стилист.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Шарлай также прокомментировала скандал с четырьмя одинаковыми образами — участницы от Албании, Молдавии, Кипра и Мальты появились в почти в одинаковых маленьких серебристых платьях.

По словам специалиста, несмотря на внешнее сходство, платье певицы из Албании несколько выделяется на фоне трех других — оно сексуальное, прогрессивное, это новая клубная мода. Другие три образа — очень близкие, отметила она.

«Если послушать песни участниц от Молдавии, Кипра и Мальты, то они поют о зависимых, влюбленных, мечтательных женщинах. В отличие от клубной жизни Албании здесь мир фантазий, образ женщины-богини. Вот это в трендах. Общество за время карантина сильно устало от сидения дома, от практичного, утилитарного. То здесь это выход в свет, попытка дать ощущения последнего дня, праздника», — объяснила стилист.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Шарлай также отметила необычный образ представительницы Украины. Внешний вид певицы передает интересную историю и наводит на размышления. Стилист не исключила, что в ее образе скрыт неявный посыл, как будут выглядеть женщины в будущем.