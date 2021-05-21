Власти штата Оклахома конфисковали 68 хищников у владельцев частного зоопарка в США

68 тигров, львов и лигров, а также ягуара конфисковали власти в зоопарке в Оклахоме. Семейную пару, которая управляла зверинцем, Джеффри и Лорен Лоу, обвиняют в жестоком обращении в животными. Ранее зверинец принадлежал деловому партнеру Лоу — Джо Экзотику.

Американец — главный герой документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». В картине рассказывается о жизни держателя частного зоопарка и его противостоянии с зоозащитницей Кэрол Баскин, которая обвиняла Джо в эксплуатации зверей.

Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу на чету Лоу, поскольку супруги держали хищников без лицензии и ставили под угрозу их здоровье. Ведомство было озабочено судьбой животных, оказавшихся в ненадлежащих условиях.

Джеффри Лоу в сериале был изображен как эксцентричный повеса, бизнес которого — частный зоопарк с экзотическими животными — вызвал возмущение зоозащитников. В 2018 году он был осужден за незаконное использование зверей для заработка в Лас-Вегасе. Признав вину, он получил лишь условный срок и рекомендацию «держаться подальше от неприятностей».

Сам Джо Экзотик — первый владелец зверинца — был осужден в прошлом году за попытку убийства по найму и приговорен к 22 годам заключения в федеральной тюрьме.

В службе охраны рыбных ресурсов и дикой природы США пообещали, что изъятых животных переместят в заповедники, где они пройдут реабилитацию.