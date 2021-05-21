Минпромторг пригласил Илона Маска в РФ для обсуждения строительства завода Tesla

Москва, 21 мая. Американскому предпринимателю Илону Маску направлено приглашение в Россию для обсуждения строительства завода Tesla.

Предложение посетить Российскую Федерацию бизнесмену отправил Минпромторг. В нем также указано, что в стране действуют государственные меры поддержки локализованных производителей.

Илон Маск не исключил появление завода Tesla в РФ в ходе марафона «Новое знание». Построить предприятие в своих регионах уже предложили губернаторы Подмосковья, Калужской области и Удмуртии.