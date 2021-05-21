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21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
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Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
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Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
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Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
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Спорт
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21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
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Экономика
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20:58
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20:57
Происшествия
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День отца может появиться в календаре жителей Тульской области

Общество
День отца может появиться в календаре жителей Тульской области
pixabay.com  / 

Тула, 21 мая. Новый праздник может появиться в Тульской области. В регионе предлагается официально отмечать День отца. С такой инициативой в областную думу обратилась уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова. Ей представлен соответствующий проект закона, учреждающего праздничную дату.

«Законопроект разработан в целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе», — сообщает пресс-служба Тульской областной думы.

Туляки с интересом относятся к перспективам новой праздничной даты. Многие полагают, что День отца станет своеобразным поощрением мужчины как главы семьи.

«Несколько лет назад появился День матери, поэтому и День отца, считаю, хорошим нововведением. Мужчина зарабатывает деньги, пока женщина сидит с детьми, ведет хозяйство. Для каждого члена семьи нужны особенные праздничные дни», — поделился с ФАН своим мнением житель Тулы Сергей Коньков.

Если в областной думе утвердят появление праздника, он будет отмечаться в третье воскресенье октября. Ряд областей страны уже празднует День отца. Он учрежден в 26 регионах России.

Ранее ФАН сообщал, что тульский музей оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев, учреждений, связанных с именем первого российского императора.

тульская область семья день отца
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Все новости / Общество / День отца может появиться в календаре жителей Тульской области
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