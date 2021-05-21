День отца может появиться в календаре жителей Тульской области

Тула, 21 мая. Новый праздник может появиться в Тульской области. В регионе предлагается официально отмечать День отца. С такой инициативой в областную думу обратилась уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова. Ей представлен соответствующий проект закона, учреждающего праздничную дату.

«Законопроект разработан в целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе», — сообщает пресс-служба Тульской областной думы.

Туляки с интересом относятся к перспективам новой праздничной даты. Многие полагают, что День отца станет своеобразным поощрением мужчины как главы семьи.

«Несколько лет назад появился День матери, поэтому и День отца, считаю, хорошим нововведением. Мужчина зарабатывает деньги, пока женщина сидит с детьми, ведет хозяйство. Для каждого члена семьи нужны особенные праздничные дни», — поделился с ФАН своим мнением житель Тулы Сергей Коньков.

Если в областной думе утвердят появление праздника, он будет отмечаться в третье воскресенье октября. Ряд областей страны уже празднует День отца. Он учрежден в 26 регионах России.

Ранее ФАН сообщал, что тульский музей оружия войдет во Всероссийскую ассамблею петровских музеев, учреждений, связанных с именем первого российского императора.