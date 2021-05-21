«Меч Аллаха»: жители Турции ответили на идею Эрдогана ввести войска в Иерусалим

Как граждане Турции относятся к предложению властей направить турецкие войска или миротворческие силы в Палестину, разбирался автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

С началом израильско-палестинского конфликта Анкара заняла активную позицию. Одной из главных тем заявлений Турции стал призыв к мировому сообществу направить миротворческие силы в Палестину для сдерживания действий Израиля.

Так, на днях министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара на международных платформах, таких как ООН и Организация исламского сотрудничества (ОИС), выступает за мобилизацию всех механизмов урегулирования, включая создание международных сил по обеспечению защиты палестинцев. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным также предложил совместно с Москвой проработать эту идею.

Между тем глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели предложил не ждать формирования международных сил безопасности и направить в регион турецких солдат.

«Если нам в этом мешают США, давайте вынесем на обсуждение членство в НАТО и закроем американские базы Кюреджик и Инджирлик в Турции», — заявил он.

Идею поддержал другой политик — Фатих Эрбакан, лидер «Новой партии благоденствия». Он также одобрил инициативу по созданию миротворческих сил для отправки в Иерусалим.

«Для прекращения нападений на Иерусалим необходимо срочно создать миротворческие силы под руководством турецких вооруженных сил», — заявил он.

Меч Аллаха

Между тем среди турецкого населения ходят самые разные мнения о том, как Анкаре следует реагировать на события в Газе.

«Если вождь (Реджеп Тайип Эрдоган — прим. ред.) направит солдат в Палестину, это будет означать, что он является мечом Аллаха на земле», — написал пользователь Хасан Караджа.

«Мевлют Чавушоглу сказал, что умма ожидает от нас лидерства. Пакистан заявил, что готов отправить 500 тысяч солдат при первом зове Эрдогана. Катар ждет указаний из Турции. Палестина призвала Эрдогана прийти, спасти ее и стать ее лидером. Халифат, оставшийся без присмотра после Османской империи, возрождается», — считает Бурак Байырлы.

Mevlüt Çavuşoğlu ümmet bizden liderlik bekliyor dedi. Pakistan Türkiye'nin ve Erdoğan'ın emrine 500.000 asker göndermek istiyoruz dedi. Katar biz Türkiye'ye bağlıyız dedi. Filistin, Erdoğan gel ve liderimiz ol bizi kurtar dedi. Osmanlı'dan sonra sahipsiz kalan hilafet, diriliyor. — Burak Bayırlı (@burakbayirl2O23) May 17, 2021

«Женевская конвенция 1950 года дает Турции право быть гарантом в Палестине. На основании этого соглашения, как и на Кипре, Турция может отправить войска в Палестину и стать ее гарантом», — уверен пользователь под ником Шенай.

1950 Cenevre Sözleşmesi Türkiye'ye Filistin'de garantörlük hakkı tanıyor..



Tıpkı Kıbrıs’ta olduğu gibi bu sözleşmeye dayanarak Türkiye, Filistin’ e asker gönderebilir, garantör olabilir



Direksiyonda bir eşek varsa,kaputun altında kaç beygir olduğunun önemi yok,Netanyahu da kim! — ???? ???????????????? Şєnαч (@Senay_4TC) May 11, 2021

«Иерусалим — издревле наша земля», — заявляет Мехмет Хакан.

Kudüs bizim Ezeli ve ebedi Doğal Üssümüzdür. — Mehmet Hakan (@MehmetHakan13) May 11, 2021

«Нужно направить военных в Палестину. Мне 55 лет, я педагог и готов стать добровольцем. Лишь бы мы смогли ответить этим убийцам», — утверждает Фехми Каплан.

Gerekirse değil, kesin göndermemiz lazım, ben 55 yaşında bir eğitimci olarak en başta gönüllü olmaya hazırım. Yeter ki o katiller sürüsüne gereken hadler bildirilsin. — Fehmi Kaplan (@fehmikaplan) May 11, 2021

«У нас должна быть очень сильная база в Палестине. Обязательно. Потому что змея растет и продолжает жалить. Остановить ее осуждающими заявлениями с трибун невозможно. Мы должны действовать немедленно», — призвал юзер под ником Али.

Bekliyoz bizim mutlaka filistinde çok güçlü bir üssümüzün olması lazım ve şarttır yılan büyüdükçe büyüyor ve zehirlemeye devam ediyor kınamalarla kürsülerden haykırmakla olmuyor hemen harekete geçilmeli — Ali???????????????????????????????? (@Asgruzgar) May 11, 2021

Необходимо отметить, что не все граждане Турции положительно оценивают призывы турецких политиков направить армию в Иерусалим на защиту палестинцев. Некоторые турки уверены, что это не их борьба, другие критикуют власти за то, что подобные инициативы лишь звучат с трибун, но на деле руководство страны не предпринимает никаких действий в отношении Израиля. Кто-то намекает на двойные стандарты защитников угнетенных в Палестине, которые игнорируют проблемы курдов внутри Турции.

«Вчера в турецком городе Хаккари были застрелены два пастуха. Конечно, меня не удивляет, что те, кто скандирует «Проклятый Израиль убивает ни в чем не повинных людей в Палестине», не услышал голоса убитых курдских людей в их собственной стране, но мне из-за этого стыдно», — отметил Хилал Несин.

Dün Hakkari'de iki çoban vuruldu "Kahrolsun İsrail Filistin'de masum halkı katlediyor" diyenlerin kendi ülkesinde vurulan katledilen Kürt halkının sesini duymuyor olmasına elbette şaşırmadım lakin utandım. — Hilâl Nesin (@hilalnesin) May 21, 2021

«Выступая лишь против угнетения в Палестине, вы становитесь исламистами. Но если вы выступаете против угнетения евреев, уйгуров, курдов, армян, индийцев, чернокожих, правых, левых, короче говоря, всех преследуемых слоев общества, тогда вы человек. Будьте людьми!», — призывает Мустафа Сарыташ.

Sadece Filistin'de yapılan zulme ses verdiğinde islamcı olursun. Yahudilere, Uygurlulara, Kürtlere, Ermenilere, kızılderililere, siyahilere, sağcıya solcuya, simitçiye gazozcuya kısacası zulme uğrayan herkese ve her kesime ses verdiğinde insan olursun. İnsan olun insan! — Mustafa SARITAŞ (@MMustafaSaritas) May 11, 2021

Рух Адам призывает не вмешиваться в проблемы, которые не касаются тюркского мира.

«Народы Израиля и Палестины сегодня воюют, а завтра заключат мир, а Турция в этом конфликте останется крайней для них», — пишет он.

İsrail ve Filistin halkları bugün savaşır yarın barış yapar iki halk tarafından da kötü olan Türkiye olur. Boş yere bizi en çok seven Azerbaycan halkına ettiğiniz sözlerden pişman olursunuz ama iş işten geçmiş olur. — Ruh Adam (@Tevgibay1) May 13, 2021

«Отправка войск в Иерусалим не похожа на отправку войск в такие страны, как Сирия, Ирак или Ливия. Мы даже не смогли отреагировать на действия ОАЭ и Саудовской Аравии, которые направили вооружение на греческие острова против нас. Что мы смогли сделать? Мы не мировые жандармы», — отмечает Джелал.

Kudüs'e asker göndermek, Suriye,Irak,Libya gibi ülkelere asker göndermeye benzemez. Bae,Suud.. Yunan adalarına bize karşı silah ve asker gönderdi. Ne yapabildik.? Dünyanın jandarması biz değiliz. — celalcllkkl (@CelalCllkkl) May 11, 2021

«Власти Турции на публику говорят одно, а между собой другое. Они говорят вслух то, что люди хотят слышать. Пустые слова», — уверен Мустафа.

Bunlar halkın önünde farklı , halkın arkasında ise farklı konuşuyor. Halkın duymak istediklerini söylüyorlar. İçi boş laflar. — Mustafa (@mkotan49) May 11, 2021

«Пусть члены совета министров создадут военные отряды из своих друзей и родственников и отправят в Палестину. Нечего отправлять бедную молодежь Анатолии на землю арабов, которые ударили нас в спину», — заявляет Эрдал Алган.

bakanlar kurulu üyeleri kendi eş dost ve akrabalarından bir tümen kurup göndersin yüne mazlum garip anadolu çocukları bizi arkamızdan bıcaklayanlar için gencecik yaşta toprağa düşecekler sn bakanım diplomasiyle çözemediğiniz her olayasker gönderirseniz vay bu vatanın evletlarına — Erdal ALGAN (@ALGANErdal) May 11, 2021

Пользователь по имени Али Якуп опубликовал карикатуру, на которой за круглым обеденным столом сидят объевшиеся турецкие чиновники и хвалят друг друга после публичных заявлений с критикой в адрес израильтян: «Хорошо мы их осудили!».

«Сначала прекратите торговать с ними. Прекратите покупать семена и зерно у Израиля», — призывает Джаз.

Önce ticareti ,tohum tahıl almayı bırakın ???? — jazzz (@jazzz21800112) May 11, 2021

«Если вы искренни, сначала отключите радары, которые защищают Израиль в Кюреджике», — заметил

Siz önce kürecik deki israili koruyan radarı kapatın samimiyseniz. — akırta_li (@cemalbilgin61) May 11, 2021

Глядя на разногласия в комментариях пользователей турецких социальных сетей, можно сделать вывод, что общество в стране в целом сочувствует палестинцам, поддерживает их, однако не разделяет энтузиазма политиков в Анкаре. Последние делают резкие заявления и обещают физическое вмешательство в израильско-палестинский конфликт, в то время как на родине остается масса нерешенных вопросов.