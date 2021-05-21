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«Меч Аллаха»: жители Турции ответили на идею Эрдогана ввести войска в Иерусалим

Ближний Восток
«Меч Аллаха»: жители Турции ответили на идею Эрдогана ввести войска в Иерусалим
Федеральное агентство новостей  / 

Как граждане Турции относятся к предложению властей направить турецкие войска или миротворческие силы в Палестину, разбирался автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

С началом израильско-палестинского конфликта Анкара заняла активную позицию. Одной из главных тем заявлений Турции стал призыв к мировому сообществу направить миротворческие силы в Палестину для сдерживания действий Израиля.

Так, на днях министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара на международных платформах, таких как ООН и Организация исламского сотрудничества (ОИС), выступает за мобилизацию всех механизмов урегулирования, включая создание международных сил по обеспечению защиты палестинцев. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным также предложил совместно с Москвой проработать эту идею.

Между тем глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели предложил не ждать формирования международных сил безопасности и направить в регион турецких солдат.

«Если нам в этом мешают США, давайте вынесем на обсуждение членство в НАТО и закроем американские базы Кюреджик и Инджирлик в Турции», — заявил он.

Идею поддержал другой политик — Фатих Эрбакан, лидер «Новой партии благоденствия». Он также одобрил инициативу по созданию миротворческих сил для отправки в Иерусалим.

«Для прекращения нападений на Иерусалим необходимо срочно создать миротворческие силы под руководством турецких вооруженных сил», — заявил он.

Меч Аллаха

Между тем среди турецкого населения ходят самые разные мнения о том, как Анкаре следует реагировать на события в Газе.

«Если вождь (Реджеп Тайип Эрдоган — прим. ред.) направит солдат в Палестину, это будет означать, что он является мечом Аллаха на земле», — написал пользователь Хасан Караджа.

«Мевлют Чавушоглу сказал, что умма ожидает от нас лидерства. Пакистан заявил, что готов отправить 500 тысяч солдат при первом зове Эрдогана. Катар ждет указаний из Турции.  Палестина призвала Эрдогана прийти, спасти ее и стать ее лидером. Халифат, оставшийся без присмотра после Османской империи, возрождается», — считает Бурак Байырлы.

«Женевская конвенция 1950 года дает Турции право быть гарантом в Палестине. На основании этого соглашения, как и на Кипре, Турция может отправить войска в Палестину и стать ее гарантом», — уверен пользователь под ником Шенай.

«Иерусалим — издревле наша земля», — заявляет Мехмет Хакан.

«Нужно направить военных в Палестину. Мне 55 лет, я педагог и готов стать добровольцем. Лишь бы мы смогли ответить этим убийцам», — утверждает Фехми Каплан.

«У нас должна быть очень сильная база в Палестине. Обязательно. Потому что змея растет и продолжает жалить. Остановить ее осуждающими заявлениями с трибун невозможно. Мы должны действовать немедленно», — призвал юзер под ником Али. 

Необходимо отметить, что не все граждане Турции положительно оценивают призывы турецких политиков направить армию в Иерусалим на защиту палестинцев. Некоторые турки уверены, что это не их борьба, другие критикуют власти за то, что подобные инициативы лишь звучат с трибун, но на деле руководство страны не предпринимает никаких действий в отношении Израиля. Кто-то намекает на двойные стандарты защитников угнетенных в Палестине, которые игнорируют проблемы курдов внутри Турции.

«Вчера в турецком городе Хаккари были застрелены два пастуха. Конечно, меня не удивляет, что те, кто скандирует «Проклятый Израиль убивает ни в чем не повинных людей в Палестине», не услышал голоса убитых курдских людей в их собственной стране, но мне из-за этого стыдно», — отметил Хилал Несин.

«Выступая лишь против угнетения в Палестине, вы становитесь исламистами. Но если вы выступаете против угнетения евреев, уйгуров, курдов, армян, индийцев, чернокожих, правых, левых, короче говоря, всех преследуемых слоев общества, тогда вы человек. Будьте людьми!», — призывает Мустафа Сарыташ.

 Рух Адам призывает не вмешиваться в проблемы, которые не касаются тюркского мира. 

«Народы Израиля и Палестины сегодня воюют, а завтра заключат мир, а Турция в этом конфликте останется крайней для них», — пишет он.

«Отправка войск в Иерусалим не похожа на отправку войск в такие страны, как Сирия, Ирак или Ливия. Мы даже не смогли отреагировать на действия ОАЭ и Саудовской Аравии, которые направили вооружение на греческие острова против нас. Что мы смогли сделать? Мы не мировые жандармы», — отмечает Джелал.

«Власти Турции на публику говорят одно, а между собой другое. Они говорят вслух то, что люди хотят слышать. Пустые слова», — уверен Мустафа.

«Пусть члены совета министров создадут военные отряды из своих друзей и родственников и отправят в Палестину. Нечего отправлять бедную молодежь Анатолии на землю арабов, которые ударили нас в спину», — заявляет Эрдал Алган. 

Пользователь по имени Али Якуп опубликовал карикатуру, на которой за круглым обеденным столом сидят объевшиеся турецкие чиновники и хвалят друг друга после публичных заявлений с критикой в адрес израильтян: «Хорошо мы их осудили!».

«Сначала прекратите торговать с ними. Прекратите покупать семена и зерно у Израиля», — призывает Джаз.

«Если вы искренни, сначала отключите радары, которые защищают Израиль в Кюреджике», — заметил

Глядя на разногласия в комментариях пользователей турецких социальных сетей, можно сделать вывод, что общество в стране в целом сочувствует палестинцам, поддерживает их, однако не разделяет энтузиазма политиков в Анкаре. Последние делают резкие заявления и обещают физическое вмешательство в израильско-палестинский конфликт, в то время как на родине остается масса нерешенных вопросов. 

турция стамбульский волк
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