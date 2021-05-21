«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола

В новом выпуске программы «Физкульт-привет» мы расскажем о российских спортсменах, которые обновляют мировые рекорды по водным видам спорта в Будапеште, а пловчихи покажут, как они влезают в свои гидрокостюмы. Обсудим, как китайские футболисты неожиданно прогремели на весь мир. Будет и специальный гость — звезда быстрого, опасного и захватывающего спорта.

В Будапеште в самом разгаре Чемпионат Европы по водным видам спорта, где российские спортсмены не оставляют своим конкурентам шанса на победу. 20-летний Климент Колесников дважды побил мировой рекорд, который сам же и поставил. На сегодняшний день он первым на планете преодолел 50 метров на спине менее чем за 24 секунды. У нашей сборной уже 29 медалей, 16 из них — золотые. Соревнования завершатся 23 мая. Болеем за российскую сборную!

Вы всегда хотели узнать, как прекрасные спортсменки-пловчихи влезают в свои гидрокостюмы? Завесу тайны для зрителей приоткрыла потрясающая и сногсшибательная шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и трехкратный призер летних Олимпийских игр Юлия Ефимова. Увы, несмотря на потрясающую физическую форму, россиянка не сумела завоевать медаль чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом — она финишировала четвертой. Пожелаем Юле удачи в следующих стартах!

Специальный гость программы — звезда бобслея, участник Олимпийских игр в Сочи Кирилл Антюх. Он расскажет о своем пути в мир спорта, тренировках, защитной экипировке и о том, что такое ледяной ожог и как его избежать.

О новостях спорта за минувшую неделю расскажем в программе «Физкульт-привет».