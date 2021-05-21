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21 мая 21:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
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«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола

ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола

В новом выпуске программы «Физкульт-привет» мы расскажем о российских спортсменах, которые обновляют мировые рекорды по водным видам спорта в Будапеште, а пловчихи покажут, как они влезают в свои гидрокостюмы. Обсудим, как китайские футболисты неожиданно прогремели на весь мир. Будет и специальный гость — звезда быстрого, опасного и захватывающего спорта.

В Будапеште в самом разгаре Чемпионат Европы по водным видам спорта, где российские спортсмены не оставляют своим конкурентам шанса на победу. 20-летний Климент Колесников дважды побил мировой рекорд, который сам же и поставил. На сегодняшний день он первым на планете преодолел 50 метров на спине менее чем за 24 секунды. У нашей сборной уже 29 медалей, 16 из них — золотые. Соревнования завершатся 23 мая. Болеем за российскую сборную!

Вы всегда хотели узнать, как прекрасные спортсменки-пловчихи влезают в свои гидрокостюмы? Завесу тайны для зрителей приоткрыла потрясающая и сногсшибательная шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и трехкратный призер летних Олимпийских игр Юлия Ефимова. Увы, несмотря на потрясающую физическую форму, россиянка не сумела завоевать медаль чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом — она финишировала четвертой. Пожелаем Юле удачи в следующих стартах!

Специальный гость программы — звезда бобслея, участник Олимпийских игр в Сочи Кирилл Антюх. Он расскажет о своем пути в мир спорта, тренировках, защитной экипировке и о том, что такое ледяной ожог и как его избежать.

О новостях спорта за минувшую неделю расскажем в программе «Физкульт-привет».

футбол олимпийские игры спорт бобслей физкульт-привет
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Все новости / ФАН-ТВ / «Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
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