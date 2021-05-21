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21 мая 19:53
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19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
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Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США

Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Берлин, 21 мая. Экономические интересы ФРГ по вопросу «Северного потока — 2» перевесили сопротивление США, заявил член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер.

Вашингтон отказался от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод «Северный поток — 2». Немецкий политик уверен, что это означает победу проекта, который, несмотря на активное сопротивление США, будет построен и запущен.

«С моей точки зрения, нормативная сила реальных экономических аргументов взяла верх», — сказал Хайко Хессенкемпер.

Германия и другие страны Европы нуждаются в российском природном газе для осуществления энергетического перехода, заключил политик.

Ранее сообщалось, что болгарские СМИ оценили отмену санкций против «Северного потока — 2». По словам пользователей, США побоялись утратить доверие Германии в вопросах сотрудничества, поэтому пошли на уступки.

сша германия северный поток - 2
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