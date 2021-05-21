Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США

Берлин, 21 мая. Экономические интересы ФРГ по вопросу «Северного потока — 2» перевесили сопротивление США, заявил член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер.

Вашингтон отказался от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод «Северный поток — 2». Немецкий политик уверен, что это означает победу проекта, который, несмотря на активное сопротивление США, будет построен и запущен.

«С моей точки зрения, нормативная сила реальных экономических аргументов взяла верх», — сказал Хайко Хессенкемпер.

Германия и другие страны Европы нуждаются в российском природном газе для осуществления энергетического перехода, заключил политик.

Ранее сообщалось, что болгарские СМИ оценили отмену санкций против «Северного потока — 2». По словам пользователей, США побоялись утратить доверие Германии в вопросах сотрудничества, поэтому пошли на уступки.