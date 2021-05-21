Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»

Москва, 21 мая. «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с Марко Николичем, который возглавил команду в мае прошлого года.

Пресс-служба столичного «Локомотива» на официальном сайте сообщила, что Марко Николич подписал с «железнодорожниками» новый контракт. Соглашение рассчитано на три года. Как признался Николич, он счастлив продолжить работу с клубом. Сербский специалист отметил, что пообещал болельщикам продолжить «собирать трофеи».

Кроме того, новый контракт с «Локомотивом» заключил полузащитник Рефат Жемалетдинов. Срок соглашения с ним также рассчитан на три года. В минувшем сезоне московский клуб стал бронзовым призером чемпионата России по футболу и завоевал Кубок страны.

Ранее агент немецкого игрока Макса Безушкова рассказал о желании футболиста получить российское гражданство. В настоящее время он выступает за клуб «Ян Регенсбург».