Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»

Варшава, 21 мая. Польская государственная газовая компания PGNiG опровергла информацию о переговорах, которые ведутся с корпорацией "Газпром" по поводу новых поставок газа.

Заявление было сделано в ответ на слова главы экспортного подразделения российского компании Елены Бурмистровой о том, что переговорный процесс продолжается.

«Мы продолжаем вести массу споров сейчас с поляками, но при этом при всем мы продолжаем некие коммерческие переговоры», — отметила Бурмистрова на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Опровержение со стороны PGNiG последовало уже несколько часов. Долгосрочный контракт по импорту газа между PGNiG и «Газпромом» заканчивается в следующем году, и польская госкомпания не собирается его пролонгировать.

PGNiG планирует приобрести свыше 50% в украинской ООО «Карпатыгазвыдобування», что позволит начать добычу газа на Украине, сообщалось ранее.