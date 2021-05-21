Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения

Москва, 21 мая. Эксперт моды Анна Шарлай приняла участие в посвященной Евровидению пресс-конференции, которую провело издание «Слово и Дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот».

Стилист прокомментировала наряды самых ярких участниц Евровидения: Манижи, солистки украинской группы Go_A Катерины Павленко, азербайджанской певицы Efendi и представительницы Болгарии Виктории Георгиевой.

«На Маниже было двойное платье: костюм и комбинезон. Это был правильный ход для шоу-бизнеса, потому что один костюм — это скучно, Манижа в своем комбинезоне идет вне тренда. Женщинам важно услышать, что она сильная и все может, с точки зрения социальной повестки это важный образ», — отметила Шарлай.

Эксперту моды понравился образ Катерины Павленко, выступавшей от Украины. Она назвала вокалистку суровой женщиной, «русалкой» в зеленой искусственной шубе.

«Катерина пыталась преподнести себя загадочной, но если приглядеться, сама идея кожаного корсета напоминает Матрицу. Любой мех — это наша животная сущность, живущая интуицией, не разумом. Зрителю пытаются показать, как будут выглядеть женщины и мужчины в будущем», — добавила стилист.

А вот азербайджанская исполнительница Efendi не отвечает на запросы женщин, считает эксперт моды. Она вышла на сцену в черном обтягивающем фигуру наряде, собрав волосы в пучок.

«Это про дурные помыслы. Возможно, образ актуален для подростков, он очень простой. Все можно найти в магазине. Обратите внимание на волосы артистки — они убраны. У женщины есть напряжение в голове, она ведет мыслительный процесс», — отметила Шарлай.

Стилист назвала «странной историей» костюм представительницы Болгарии Виктории Георгиевой. Похожий на пижаму наряд не несет никакой положительной энергии, в нем нет жизни.

«Получается, что мы взяли эту девушку, которая пришла с вечернего мероприятия, надели унылую пижаму, бежевые кроссовки. Это непонятный костюм, так рождается одиночество. Если носить такую одежду, человек проваливается в депрессию», — подытожила Шарлай.

Ранее участник Евровидения-2007 Дмитрий Колдун заявил, что второй полуфинал международного конкурса оказался слабым. По его мнению, главной претенденткой на победу является французская певица Барбара Прави.