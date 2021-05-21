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19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
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Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
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19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
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Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения

Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 21 мая. Эксперт моды Анна Шарлай приняла участие в посвященной Евровидению пресс-конференции, которую провело издание «Слово и Дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот».

Стилист прокомментировала наряды самых ярких участниц Евровидения: Манижи, солистки украинской группы Go_A Катерины Павленко, азербайджанской певицы Efendi и представительницы Болгарии Виктории Георгиевой.

«На Маниже было двойное платье: костюм и комбинезон. Это был правильный ход для шоу-бизнеса, потому что один костюм — это скучно, Манижа в своем комбинезоне идет вне тренда. Женщинам важно услышать, что она сильная и все может, с точки зрения социальной повестки это важный образ», — отметила Шарлай.

Эксперту моды понравился образ Катерины Павленко, выступавшей от Украины. Она назвала вокалистку суровой женщиной, «русалкой» в зеленой искусственной шубе.

«Катерина пыталась преподнести себя загадочной, но если приглядеться, сама идея кожаного корсета напоминает Матрицу. Любой мех — это наша животная сущность, живущая интуицией, не разумом. Зрителю пытаются показать, как будут выглядеть женщины и мужчины в будущем», — добавила стилист.

А вот азербайджанская исполнительница Efendi не отвечает на запросы женщин, считает эксперт моды. Она вышла на сцену в черном обтягивающем фигуру наряде, собрав волосы в пучок.

«Это про дурные помыслы. Возможно, образ актуален для подростков, он очень простой. Все можно найти в магазине. Обратите внимание на волосы артистки — они убраны. У женщины есть напряжение в голове, она ведет мыслительный процесс», — отметила Шарлай.

Стилист назвала «странной историей» костюм представительницы Болгарии Виктории Георгиевой. Похожий на пижаму наряд не несет никакой положительной энергии, в нем нет жизни.

«Получается, что мы взяли эту девушку, которая пришла с вечернего мероприятия, надели унылую пижаму, бежевые кроссовки. Это непонятный костюм, так рождается одиночество. Если носить такую одежду, человек проваливается в депрессию», — подытожила Шарлай.

Ранее участник Евровидения-2007 Дмитрий Колдун заявил, что второй полуфинал международного конкурса оказался слабым. По его мнению, главной претенденткой на победу является французская певица Барбара Прави.

евровидение костюмы стилист
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Все новости / Шоу-бизнес / Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
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