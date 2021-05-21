Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли

Казань, 21 мая. Уникальная операция состоялась в майские праздники в Татарстане. Местные хирурги помогли пациенту с разрывом раковой опухоли.

Операция прошла в Центральной республиканской больнице Спасского района. Мужчина поступил в медучреждение с разрывом злокачественной опухоли из-за которой кровь вливалась прямо в полость желудка.

«Пережав полые вены над печенью и под печенью, хирурги выключили печень — так же как делают это во время трансплантации печени. Пять минут кровь не питала жизненно важный орган, а все функции печени выполнял анастезиолог-реаниматолог», — объяснили медики в Instagram.

В итоге все прошло успешно, 69-летний пенсионер хорошо перенес хирургическое вмешательство. Его уже выписали домой и теперь ему предстоит пройти курс химиотерапии.

Медики в Санкт-Петербурге спасли малыша, у которого произошла остановка сердца во время операции по обрезанию. Прямо во время процедуры у него начались судороги. По факту случившегося местные правоохранители уже возбудили уголовное дело.