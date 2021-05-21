В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada

Москва, 21 мая. На Волжском автозаводе дали оценку заявлениям бизнесмена Илона Маска о потенциальном выходе компании Tesla на российский авторынок.

Представители АвтоВАЗа объяснили, почему американские электромобили не смогут составить конкуренцию отечественной линейке машин Lada. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова представителя отечественного завода.

«С учетом стоимости современных электромобилей и стоимости любой модели Lada, которые на сегодня являются самыми доступными автомобилями на российском рынке, никакой конкуренции быть не может», — уверены в АвтоВАЗе.

Реализацией автомобилей Tesla в РФ занимается Moscow Tesla Club. Наиболее доступной считается Model 3 2018 года выпуска: чтобы ее приобрести, клиенту придется отдать 4,4 миллиона рублей.

В АвтоВАЗе ранее рассказали, какие модели компания предложит для отечественного рынка до 2025 года.