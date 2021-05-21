Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции

Москва, 21 мая. Сторонники осужденного Алексея Навального перестали публиковать материалы о самочувствии блогера после новостей о прекращении голодовки.

Начальник ФСИН Александр Калашников проинформировал о том, что состояние здоровья Навального стабилизировалось. Сейчас блогер весит 82 килограмма и имеет возможность видеться с родными людьми.

Соратники осужденного блогера ранее использовали слухи о «плохом» самочувствии Навального для поддержания протестной повестки. После заявления главы ФСИН команда блогера потеряла основания для спекуляции на этой теме. В социальных сетях информация о здоровье Навального практически перестала появляться.

Скорее всего, слова Александра Калашникова о нормализации здоровья осужденного блогера не соответствуют протестной повестке приверженцев Навального. Поэтому они стараются об этом не упоминать, пишет «ПолитЭксперт».

Как стало известно ранее, окружение Навального годами скрывало отчеты о потраченных донатах.