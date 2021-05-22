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«Рискуют жизнью ради поддержания мира»: эксперт о героях «Туриста»
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22 мая 14:04
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новостей
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
13:39
Технологии
Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе
13:39
Наука
Биологи разработали метод для снижения уровня холестерина у обезьян
13:37
Общество
Жители Таиланда могут получить корову за вакцинацию от COVID-19
13:32
Общество
«Рискуют жизнью ради поддержания мира»: эксперт о героях «Туриста»
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«Рискуют жизнью ради поддержания мира»: эксперт о героях «Туриста»

Общество
«Рискуют жизнью ради поддержания мира»: эксперт о героях «Туриста»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Роль кинематографа вышла далеко за пределы развлечения, сегодня фильмы стали частью мягкой силы и даже политического процесса. Картина «Турист» о судьбе российского офицера в Центральноафриканской Республике популяризирует подвиги миротворцев и создает позитивный образ нашей страны, заявил ФАН кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

В центре сюжета российский офицер с позывным «Турист», прибывший в ЦАР обучать национальную армию (FACA) основам тактики. Однако политическая обстановка в стране крайне нестабильная: «Туристу» приходится рисковать жизнью, чтобы обеспечить безопасность людей.

НЕ СТАВИТЬ Патриотический фильм «Турист» о миссии в ЦАР улучшит образ РФ в мире
Кадр из фильма «Турист»  / 

«Фильмография сегодня — это формат не только soft power (мягкая сила. — Прим. ФАН), но и в целом политического процесса. Мы видели, как благодаря сериалу один человек стал президентом одной страны», — обратил внимание Бредихин.

По словам эксперта, использование фильмов при популяризации российских международных миссий в других странах, нашего благоприятного опыта и роли России в мире — это очень важный шаг.

«Наш кинематограф сегодня сложно назвать патриотичным, он направлен на пропаганду очень странных ценностей, и последние скандалы с минкультом это подтверждают. Поэтому патриотичное кино про россиян, которые рискуют жизнью ради поддержания мира, станет частью нашей мягкой силы — это очень правильно», — добавил историк.

«Турист» стал первым фильмом, вышедшим на языке санго. Над картиной бок об бок работали российские и центральноафриканские специалисты, а к съемкам были привлечены около 700 местных актеров. Премьера картина прошла в России и в ЦАР, в Банги фильм показали на большом экране стадиона.

Российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе официальных властей страны и по разрешению Совбеза ООН. Они занимаются подготовкой вооруженных сил, полиции и жандармерии. Это позволило национальной армии ЦАР разгромить бандформирования и взять всю территорию страны под контроль.

турист бредихин
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