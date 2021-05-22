«Рискуют жизнью ради поддержания мира»: эксперт о героях «Туриста»

Роль кинематографа вышла далеко за пределы развлечения, сегодня фильмы стали частью мягкой силы и даже политического процесса. Картина «Турист» о судьбе российского офицера в Центральноафриканской Республике популяризирует подвиги миротворцев и создает позитивный образ нашей страны, заявил ФАН кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

В центре сюжета российский офицер с позывным «Турист», прибывший в ЦАР обучать национальную армию (FACA) основам тактики. Однако политическая обстановка в стране крайне нестабильная: «Туристу» приходится рисковать жизнью, чтобы обеспечить безопасность людей.

Кадр из фильма «Турист» /

«Фильмография сегодня — это формат не только soft power (мягкая сила. — Прим. ФАН), но и в целом политического процесса. Мы видели, как благодаря сериалу один человек стал президентом одной страны», — обратил внимание Бредихин.

По словам эксперта, использование фильмов при популяризации российских международных миссий в других странах, нашего благоприятного опыта и роли России в мире — это очень важный шаг.

«Наш кинематограф сегодня сложно назвать патриотичным, он направлен на пропаганду очень странных ценностей, и последние скандалы с минкультом это подтверждают. Поэтому патриотичное кино про россиян, которые рискуют жизнью ради поддержания мира, станет частью нашей мягкой силы — это очень правильно», — добавил историк.

«Турист» стал первым фильмом, вышедшим на языке санго. Над картиной бок об бок работали российские и центральноафриканские специалисты, а к съемкам были привлечены около 700 местных актеров. Премьера картина прошла в России и в ЦАР, в Банги фильм показали на большом экране стадиона.

Российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе официальных властей страны и по разрешению Совбеза ООН. Они занимаются подготовкой вооруженных сил, полиции и жандармерии. Это позволило национальной армии ЦАР разгромить бандформирования и взять всю территорию страны под контроль.