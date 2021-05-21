Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»

Тегеран, 21 мая. Корпус стражей исламской революции (КСИР) презентовал новый беспилотный летательный аппарат с символичным названием «Газа». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Беспилотник предназначен для разведывательных, наблюдательных, а также поисковых и спасательных операций. Кроме того, он способен наносить удары. Беспилотник несет 13 снарядов и 500 килограммов оборудования. Дальность полета БПЛА составляет 2000 километров.

Кроме того, КСИР представил новую систему ПВО и радиолокационную систему «Кудс». Отмечается, что полностью созданная в Иране система ПВО способна уничтожать различные воздушные цели, в частности крылатые ракеты, беспилотники и бомбы​​​.