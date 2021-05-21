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21 мая 19:53
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новостей
19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
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Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»

Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 21 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников неожиданной новостью. Звезду «Дома-2» выбрали наставницей белорусского музыкального шоу «Х-Фактор».

Бузова рассказала на своей странице в Instagram, что стала первой наставницей дебютного сезона проекта. Певица пообещала поклонникам невероятное зрелище и призналась, что уже с нетерпением ждет начала шоу. Ради «Х-Фактора» телеведущая даже решила перебраться в Белоруссию.

«Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу «X-Фактор»», — объявила исполнительница хита «Мало половин».

Предстоящее шоу Бузова назвала невероятным событием, которое нужно всем. По словам певицы, принять участие в белорусском «Х-Факторе», а, следовательно, и попасть в ее команду, может любой желающий.

Ольга Бузова, похоже, вернулась к привычному рабочему ритму, хотя в начале мая знаменитость перенесла операцию. Исполнительница не назвала причину хирургического вмешательства, однако жаловалась поклонникам на тяжелое восстановление в Instagram Stories. Как полагает экстрасенс Мариами Циминтия, певица могла попасть на больничную койку, поскольку задумалась о материнстве.

бузова певица Х-Фактор
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Все новости / Шоу-бизнес / Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
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