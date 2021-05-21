Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»

Москва, 21 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников неожиданной новостью. Звезду «Дома-2» выбрали наставницей белорусского музыкального шоу «Х-Фактор».

Бузова рассказала на своей странице в Instagram, что стала первой наставницей дебютного сезона проекта. Певица пообещала поклонникам невероятное зрелище и призналась, что уже с нетерпением ждет начала шоу. Ради «Х-Фактора» телеведущая даже решила перебраться в Белоруссию.

«Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу «X-Фактор»», — объявила исполнительница хита «Мало половин».

Предстоящее шоу Бузова назвала невероятным событием, которое нужно всем. По словам певицы, принять участие в белорусском «Х-Факторе», а, следовательно, и попасть в ее команду, может любой желающий.

Ольга Бузова, похоже, вернулась к привычному рабочему ритму, хотя в начале мая знаменитость перенесла операцию. Исполнительница не назвала причину хирургического вмешательства, однако жаловалась поклонникам на тяжелое восстановление в Instagram Stories. Как полагает экстрасенс Мариами Циминтия, певица могла попасть на больничную койку, поскольку задумалась о материнстве.