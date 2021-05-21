Россия способна занять до 20% мирового рынка СПГ

Санкт-Петербург, 21 мая. Россия может значительно расширить свое присутствие на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ) и нефтегазохимии, уверен вице-премьер Александр Новак.

Такое заявление было сделано в ходе церемонии по запуску строительства совместного предприятия «Газпрома» и «РусГазДобычи» по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области.

«Мы имеем все возможности, чтобы увеличить на мировых рынках свою долю на рынке СПГ до 15 – 20%, а на рынке нефтегазохимии — до 6 – 7% от общемировых рынков, это значимые цифры», — отметил Новак.

Вице-премьер ранее уточнял, что доля России на мировом нефтегазохимическом рынке сейчас составляет около 2,5%. Экспорт российского СПГ в 2020 году увеличился на 300 тысяч тонн, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.