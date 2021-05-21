Захарова рассказала о работе дипредставительств России в США под давлением Вашингтона

Москва, 21 мая. Дипломатические представительства России в США продолжают работать в штатном режиме вопреки давлению американских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идет о генеральных консульствах РФ на территории Хьюстона и Нью-Йорка, а также консульском отделе российского посольства в Вашингтоне. Сотрудники ведомств каждый день работают на максимум, без перехода на ослабленный режим.

«Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств», — говорится в заявлении Захаровой.

Дипломат также опровергла причастность третьих лиц к решению США временно ограничить работу генконсульства в Екатеринбурге. Дипмиссия с 1 апреля прекратила выдачу виз.

Ранее представитель МИД России обратила внимание на повышенную активность НАТО в акватории Черного моря. По ее словам, действия организации негативно сказываются на ситуации в Донбассе.