Владимир Зеленский бессрочно продлил санкции против граждан России

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19:51
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Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
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Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
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Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
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Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
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Владимир Зеленский бессрочно продлил санкции против граждан России

  /   Обновлено: 21 мая 2021 19:03
Политика
Владимир Зеленский бессрочно продлил санкции против граждан России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 21 мая. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о бессрочном продлении санкций в отношении ряда лиц.

Под ограничения Киева попали глава Крыма Сергей Аксенов, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и ряд граждан России.

Санкции также распространяются на некоторые российские организации, включая НТВ, Первый канал и ВГТРК.

Владимир Зеленский ранее признался, что не все члены СНБО поддержали санкции против украинского политика Виктора Медведчука.

санкции украина зеленский
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