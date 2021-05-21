Владимир Зеленский бессрочно продлил санкции против граждан России

Киев, 21 мая. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о бессрочном продлении санкций в отношении ряда лиц.

Под ограничения Киева попали глава Крыма Сергей Аксенов, лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и ряд граждан России.

Санкции также распространяются на некоторые российские организации, включая НТВ, Первый канал и ВГТРК.

Владимир Зеленский ранее признался, что не все члены СНБО поддержали санкции против украинского политика Виктора Медведчука.