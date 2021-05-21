Власти Ростовской области помогут семьям погибших рабочих таганрогского водоканала

Ростов-на-Дону, 21 мая. Семьи жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом получат выплаты от правительства региона.

Заместитель председателя Совета Федерации и сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин заявил, что семьям рабочих, погибших в результате ЧП на очистных сооружениях поселка Дмитриадовка, будет оказана материальная помощь. Жертвами происшествия стали десять сотрудников водоканала.

Пострадавшие скончались от выброса метана на станции перекачки. Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности будет передано в центральный аппарат СК, писал ФАН.