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19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
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Востоковед Онтиков: затишье между Израилем и ХАМАС в любой момент обернется бурей

Армия
Востоковед Онтиков: затишье между Израилем и ХАМАС в любой момент обернется бурей
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 мая. Палестино-израильское перемирие в любой момент может превратиться в новую эскалацию конфликта, считает востоковед Андрей Онтиков.

В пятницу, 21 мая, между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. Стороны конфликта смогли прийти к соглашению и разрешить ситуацию, однако перемирие не продлится вечно. Такое мнение озвучил востоковед Андрей Онтиков, передает «ПолитРоссия» в своем эксклюзивном материале.

По его словам, основной проблемой является тот факт, что военный конфликт выгоден обеим сторонам противостояния. К примеру, руководство Израиля устраивает сохранение статуса-кво, отсутствие разрешения ситуации в секторе Газа и, конечно, присутствие боевого крыла движения ХАМАС в регионе.

«Печальная правда заключается в том, что нынешний статус-кво, когда мы наблюдаем такое затишье, потом бурю, потом снова затишье, выгоден очень многим сторонам как в самом Израиле, так и в Палестине», — подчеркивает Онтиков.

В заключение востоковед отмечает, что данная ситуация не выгодна исключительно простым мирным жителям, которые продолжают гибнуть в результате хаотичного обмена ударами с обеих сторон.

Ранее на территории сектора Газа вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими движениями.

Сотни палестинцев объявили о «победе» над Израилем, передает «Царьград».

израиль палестина хамас
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Все новости / Армия / Востоковед Онтиков: затишье между Израилем и ХАМАС в любой момент обернется бурей
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