Востоковед Онтиков: затишье между Израилем и ХАМАС в любой момент обернется бурей

Москва, 21 мая. Палестино-израильское перемирие в любой момент может превратиться в новую эскалацию конфликта, считает востоковед Андрей Онтиков.

В пятницу, 21 мая, между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. Стороны конфликта смогли прийти к соглашению и разрешить ситуацию, однако перемирие не продлится вечно. Такое мнение озвучил востоковед Андрей Онтиков, передает «ПолитРоссия» в своем эксклюзивном материале.

По его словам, основной проблемой является тот факт, что военный конфликт выгоден обеим сторонам противостояния. К примеру, руководство Израиля устраивает сохранение статуса-кво, отсутствие разрешения ситуации в секторе Газа и, конечно, присутствие боевого крыла движения ХАМАС в регионе.

«Печальная правда заключается в том, что нынешний статус-кво, когда мы наблюдаем такое затишье, потом бурю, потом снова затишье, выгоден очень многим сторонам как в самом Израиле, так и в Палестине», — подчеркивает Онтиков.

В заключение востоковед отмечает, что данная ситуация не выгодна исключительно простым мирным жителям, которые продолжают гибнуть в результате хаотичного обмена ударами с обеих сторон.

Ранее на территории сектора Газа вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими движениями.

Сотни палестинцев объявили о «победе» над Израилем, передает «Царьград».