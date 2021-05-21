Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь

Сотрудники структур Алексея Навального, уехавшие за рубеж, часто напоминают о том, что не намерены сворачивать свою борьбу против режима и активно призывают отдавать предпочтение кандидатам «Умного голосования» на выборах в Госдуму и довыборах в региональные парламенты.

Теме осенних выборов уделили внимание Руслан Шаведдинов, Леонид Волков и Иван Жданов в недавних видеороликах. Шаведдинов сделал упор на единороссах, коммунистах и представителях ЛДПР, которые не допускают оппозиционеров на выборы. Волков и Жданов представили кандидатов «УГ» из числа рекомендуемых командой ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Иван Жданов рассказал о тех, кто пойдет избираться, уделив больше всего внимания кандидатам в Петербурге, старому приятелю команды Навального Илье Яшину, который собирается выдвинуться на довыборы в Мосгордуму в 37 округе, и экс-координатору штабов Навального2 (структурные подразделения ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Олегу Степанову, который выдвигается на выборы впервые.

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«Нужно сейчас раздавать листовки, самый важный этап — сбор подписей. Нужно 16 тысяч собрать Олегу Степанову — участвуйте в этом… Мы знаем, что порядка 85% москвичей не поддерживает «Единую Россию», у протестного голосования огромный потенциал. Если Олега Степанова зарегистрируют на выборы, у него такие же высокие шансы, как у Ильи Яшина стать депутатом Мосгордумы, как у [Максима] Резника — вновь стать депутатом ЗакСа, как у Ирины Фатьяновой, как у Елены Русаковой. Записывайтесь, присоединяйтесь», — сказал Жданов.

Степанова на его сайте представляют прекрасным активистом и ценным сотрудником, который много сделал для борьбы с коррупцией, хорошо потрудился на организации митингов и акциях в поддержку Алексея Навального в январе 2021, чем и заслужил домашний арест. О планах идти в Госдуму по 201 округу объявил в апреле, сразу же запустил кампанию и предложил поддержать себя донатами. Учитывая контекст его выдвижения и тот факт, что даже верхушка организации допускает высокую вероятность признания ее в скором времени экстремистской, просьба о финансовой поддержке выглядит мошеннической схемой по образцу «предвыборной кампании Алексея Навального в 2018 году».

Олега Степанова можно назвать профессиональным активистом. Согласно информации с его сайта, бороться с коррупцией он начал еще в 2010 году, успел побывать членом партии «Демократический выбор России», организовать несколько уличных акций, круглых столов и пикетов, обеспечивал «безопасность колонны» на марше Немцова в 2016 году, где прошлись, в том числе с флагом «Украинской повстанческой армии» (УПА3, запрещена в РФ) при полном попустительстве «ответственного за безопасность».

Федеральное агентство новостей /

В 2019 году Олег Степанов руководил «Центром сбора подписей» ФБК. Кампания по выдвижению в Мосгордуму и поведение сторонников Навального, включая Любовь Соболь, были скандальными, все причастные попали в поле зрения прессы. Тогда и стало известно, что в 2012 молодой оппозиционер питал нездоровую симпатию к Адольфу Гитлеру и флагу РОА (белорусские структуры неоднократно преследовали граждан, у которых видели этот знак, ставший символом оппозиционеров). В Сети сохранились скрины с фото и символикой, которые Степанов размещал, но вскоре удалил.

Что касается Любови Соболь, то о ней Жданов — ближайший коллега, рядом с которым она стояла на трибунах во время летних московских митингов в 2019 году, говорил до обидного мало. Как и Руслан Шаведдинов, который на прошлой неделе, 13 мая, также рассказал о «нормальных кандидатах», назвав Любовь Соболь в числе прочих. Упомянули ее, стоит отметить, в последний момент, причем Шаведдинов даже не выделил ее как главного человека из ФБК, победы которой больше всего желает команда. Если Олег Степанов заслужил определение «человек, за которого хочется топить», то Любовь Соболь соратник Навального представил скромно в конце ролика, в числе прочих, кто сидит под домашним арестом. В отличие от старших коллег Степанов хотя бы отметил ее заслуги по выстраиванию структуры и собственной команды.

«Если Соболь будет в бюллетене, у нее есть все шансы на победу на выборах», — сказал он, призвав поддержать рублем.

Некоторые наблюдатели назвали такую сдержанность коллег пренебрежением к ней, напомнив о напряженной атмосфере, которая воцарилась в ФБК в последнее время. В Telegram-канале «Товарищ Нарвская» с сарказмом заметили, что все мужчины из верхушки ФБК, бок о бок с которыми Соболь 10 лет работала и делила все сопутствующие оппозиционной деятельности неприятности, бросили ее, Киру Ярмыш и Анастасию Васильеву разбираться с проблемами, уехали из России и теперь раздают с безопасного расстояния ценные указания.

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Возможно, коллеги считают Соболь настолько «достойным» кандидатом, что она не нуждается в дополнительной рекламе и поддержке авторитетных фигур. Скромное внимание к ней говорит, что ей доверяют и не сомневаются в победе. Но, сравнивая время, потраченное на нее и других дружественных команде ФБК кандидатов, наиболее вероятен другой расклад: при всех заслугах лета 2019 года, в 2021 она — не приоритет для команды в нынешней ее версии, а все внимание структур Навального в Москве отдано Олегу Степанову как новому фавориту.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

3 Организация запрещена на территории РФ.